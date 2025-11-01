Информация за цената за BOBBY Rizz (BOBBY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001362 $ 0.00001362 $ 0.00001362 24-часов нисък $ 0.00001436 $ 0.00001436 $ 0.00001436 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001362$ 0.00001362 $ 0.00001362 24-часов висок $ 0.00001436$ 0.00001436 $ 0.00001436 Рекорд за всички времена $ 0.00036731$ 0.00036731 $ 0.00036731 Най-ниска цена $ 0.00001362$ 0.00001362 $ 0.00001362 Промяна на цената (1ч) -1.10% Промяна на цената (1д) -1.55% Промяна на цената (7д) -17.96% Промяна на цената (7д) -17.96%

Цената в реално време за BOBBY Rizz (BOBBY) е$0.00001411. През последните 24 часа BOBBY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001362 до най-висока стойност $ 0.00001436, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BOBBY е $ 0.00036731, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001362.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BOBBY има промяна от -1.10% за последния час, -1.55% за 24 часа и -17.96% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BOBBY Rizz (BOBBY)

Пазарна капитализация $ 14.11K$ 14.11K $ 14.11K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 14.11K$ 14.11K $ 14.11K Циркулиращо предлагане 999.91M 999.91M 999.91M Общо предлагане 999,911,396.467978 999,911,396.467978 999,911,396.467978

Текущата пазарна капитализация на BOBBY Rizz е $ 14.11K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BOBBY е 999.91M, като общото предлагане е 999911396.467978. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 14.11K.