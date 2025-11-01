БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на BOBBY Rizz днес е 0.00001411 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BOBBY към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BOBBY в MEXC сега.Цената в реално време на BOBBY Rizz днес е 0.00001411 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BOBBY към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BOBBY в MEXC сега.

Повече за BOBBY

BOBBYценова информация

Какво представлява BOBBY

Токеномика на BOBBY

BOBBY ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

BOBBY Rizz Лого

BOBBY Rizz цена (BOBBY)

Не се намира в списъка

1 BOBBY към USD - цена в реално време:

--
----
-1.50%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
BOBBY Rizz (BOBBY) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:28:45 (UTC+8)

Информация за цената за BOBBY Rizz (BOBBY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00001362
$ 0.00001362$ 0.00001362
24-часов нисък
$ 0.00001436
$ 0.00001436$ 0.00001436
24-часов висок

$ 0.00001362
$ 0.00001362$ 0.00001362

$ 0.00001436
$ 0.00001436$ 0.00001436

$ 0.00036731
$ 0.00036731$ 0.00036731

$ 0.00001362
$ 0.00001362$ 0.00001362

-1.10%

-1.55%

-17.96%

-17.96%

Цената в реално време за BOBBY Rizz (BOBBY) е$0.00001411. През последните 24 часа BOBBY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001362 до най-висока стойност $ 0.00001436, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BOBBY е $ 0.00036731, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001362.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BOBBY има промяна от -1.10% за последния час, -1.55% за 24 часа и -17.96% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BOBBY Rizz (BOBBY)

$ 14.11K
$ 14.11K$ 14.11K

--
----

$ 14.11K
$ 14.11K$ 14.11K

999.91M
999.91M 999.91M

999,911,396.467978
999,911,396.467978 999,911,396.467978

Текущата пазарна капитализация на BOBBY Rizz е $ 14.11K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BOBBY е 999.91M, като общото предлагане е 999911396.467978. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 14.11K.

История на цените за BOBBY Rizz (BOBBY) USD

През днешния ден промяната в цената на BOBBY Rizz към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на BOBBY Rizz към USD беше $ -0.0000108852.
През последните 60 дни промяната в цената на BOBBY Rizz към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на BOBBY Rizz към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-1.55%
30 дни$ -0.0000108852-77.14%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е BOBBY Rizz (BOBBY)

A meme token that is viral on Tiktok. The objective of registering the token is add credibility once found in Coingecko. It is a fun meme about a highschool boy always getting rejected by the girls he ask to go out with him and coaches rejecting him to go to Mc Donalds. By registering with Coingecko followers will easily verify the correct CA to avoid copy cats and bad actors. We are asking for your help to recognize the meme.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за BOBBY Rizz (USD)

Колко ще струва BOBBY Rizz (BOBBY) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от BOBBY Rizz (BOBBY) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за BOBBY Rizz.

Проверете прогнозата за цената за BOBBY Rizz сега!

BOBBY към местни валути

Токеномика на BOBBY Rizz (BOBBY)

Разбирането на токеномиката на BOBBY Rizz (BOBBY) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените BOBBY сега!

Хората също питат: Други въпроси относно BOBBY Rizz (BOBBY)

Колко струва BOBBY Rizz (BOBBY) днес?
Цената в реално време на BOBBY в USD е 0.00001411 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на BOBBY към USD?
Текущата цена на BOBBY към USD е $ 0.00001411. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на BOBBY Rizz?
Пазарната капитализация за BOBBY е $ 14.11K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на BOBBY?
Циркулиращото предлагане на BOBBY е 999.91M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на BOBBY?
BOBBY постигна ATH цена от 0.00036731 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на BOBBY?
BOBBY достигна ATL цена от 0.00001362 USD.
Какъв е обемът на търговията на BOBBY?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за BOBBY е -- USD.
Ще се повиши ли BOBBY тази година?
BOBBY може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за BOBBY за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:28:45 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за BOBBY Rizz (BOBBY)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,550.99
$109,550.99$109,550.99

-0.60%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,852.58
$3,852.58$3,852.58

-0.21%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02871
$0.02871$0.02871

-10.78%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.07
$187.07$187.07

-0.57%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,852.58
$3,852.58$3,852.58

-0.21%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,550.99
$109,550.99$109,550.99

-0.60%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.07
$187.07$187.07

-0.57%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5103
$2.5103$2.5103

-0.54%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,086.73
$1,086.73$1,086.73

+0.21%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000741
$0.0000741$0.0000741

+48.20%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09678
$0.09678$0.09678

+867.80%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000621
$0.000621$0.000621

+210.50%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0041
$0.0041$0.0041

+64.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000122
$0.00000122$0.00000122

+90.62%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.7850
$0.7850$0.7850

+52.51%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00027
$0.00027$0.00027

+50.00%