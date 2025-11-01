БорсаDEX+
Цената в реално време на BOB днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BITCOIN BOB към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BITCOIN BOB в MEXC сега.Цената в реално време на BOB днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BITCOIN BOB към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BITCOIN BOB в MEXC сега.

Повече за BITCOIN BOB

BITCOIN BOBценова информация

Какво представлява BITCOIN BOB

Официален уебсайт на BITCOIN BOB

Токеномика на BITCOIN BOB

BITCOIN BOB ценова прогноза

BOB Лого

BOB цена (BITCOIN BOB)

Не се намира в списъка

1 BITCOIN BOB към USD - цена в реално време:

--
----
+5.30%1D
USD
BOB (BITCOIN BOB) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:13:32 (UTC+8)

Информация за цената за BOB (BITCOIN BOB) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.09%

+5.33%

+33.50%

+33.50%

Цената в реално време за BOB (BITCOIN BOB) е--. През последните 24 часа BITCOIN BOB се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BITCOIN BOB е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BITCOIN BOB има промяна от +1.09% за последния час, +5.33% за 24 часа и +33.50% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BOB (BITCOIN BOB)

$ 651.83K
$ 651.83K$ 651.83K

--
----

$ 651.83K
$ 651.83K$ 651.83K

21.00T
21.00T 21.00T

21,000,000,000,000.0
21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на BOB е $ 651.83K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BITCOIN BOB е 21.00T, като общото предлагане е 21000000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 651.83K.

История на цените за BOB (BITCOIN BOB) USD

През днешния ден промяната в цената на BOB към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на BOB към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на BOB към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на BOB към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+5.33%
30 дни$ 0+98.90%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е BOB (BITCOIN BOB)

Bitcoin BOB is a Original Meme on Bitcoin based on the live character named BOB which appeared in youtube video from 2010 which was the Satoshi's era. BOB is seen educating another live character named Alice and everyone about Bitcoin. This project is about Bitcoin BOB showcasing his return on Ethereum with a mission to educate everyone to the path of Financial freedom. BOB will educate everyone with anything and everything about Crypto

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

BOB (BITCOIN BOB) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за BOB (USD)

Колко ще струва BOB (BITCOIN BOB) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от BOB (BITCOIN BOB) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за BOB.

Проверете прогнозата за цената за BOB сега!

BITCOIN BOB към местни валути

Токеномика на BOB (BITCOIN BOB)

Разбирането на токеномиката на BOB (BITCOIN BOB) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените BITCOIN BOB сега!

Хората също питат: Други въпроси относно BOB (BITCOIN BOB)

Колко струва BOB (BITCOIN BOB) днес?
Цената в реално време на BITCOIN BOB в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на BITCOIN BOB към USD?
Текущата цена на BITCOIN BOB към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на BOB?
Пазарната капитализация за BITCOIN BOB е $ 651.83K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на BITCOIN BOB?
Циркулиращото предлагане на BITCOIN BOB е 21.00T USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на BITCOIN BOB?
BITCOIN BOB постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на BITCOIN BOB?
BITCOIN BOB достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на BITCOIN BOB?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за BITCOIN BOB е -- USD.
Ще се повиши ли BITCOIN BOB тази година?
BITCOIN BOB може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за BITCOIN BOB за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:13:32 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за BOB (BITCOIN BOB)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

