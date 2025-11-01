Информация за цената за BOB (BITCOIN BOB) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.09% Промяна на цената (1д) +5.33% Промяна на цената (7д) +33.50% Промяна на цената (7д) +33.50%

Цената в реално време за BOB (BITCOIN BOB) е--. През последните 24 часа BITCOIN BOB се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BITCOIN BOB е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BITCOIN BOB има промяна от +1.09% за последния час, +5.33% за 24 часа и +33.50% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BOB (BITCOIN BOB)

Пазарна капитализация $ 651.83K$ 651.83K $ 651.83K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 651.83K$ 651.83K $ 651.83K Циркулиращо предлагане 21.00T 21.00T 21.00T Общо предлагане 21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на BOB е $ 651.83K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BITCOIN BOB е 21.00T, като общото предлагане е 21000000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 651.83K.