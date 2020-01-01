Токеномика на BNSD Finance (BNSD) Открийте ключова информация за BNSD Finance (BNSD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BNSD Finance (BNSD) Users would get yield in the form of BNSD (BNS defi) a token which we have released specific to this. What are the salient features of BNSD: Super high APYs

Multiple pools in which you can farm

Extremely Deflationary release overtime

Halving built in. 4 halvings happening where block rewards reduce.

Block rewards start with 1000 rewards per ETH block of BNSD and then reduce based on halving in the following fashion

1000 - 500 1 day from genesis block

500 - 250 7 days

250-125 30 days

125 - 100 90 days

Just 4% of rewards are reserved for dev funds. This is lowest in comparison across other defi projects like Sushi

Best part 50% of the dev funds are used for buying bns on a periodic basis

Contract is super clean as there is no mint function there except for the block rewards which are happening every block. So there is no risk associated with it. No time lock needed as only BNSChef can mint rewards and those rewards are specific to block" Официален уебсайт: https://bns.finance/ Купете BNSD сега!

Токеномика и анализ на цената за BNSD Finance (BNSD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BNSD Finance (BNSD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 53.41K $ 53.41K $ 53.41K Общо предлагане: $ 482.57M $ 482.57M $ 482.57M Циркулиращо предлагане: $ 187.09M $ 187.09M $ 187.09M FDV (оценка при пълна реализация): $ 137.77K $ 137.77K $ 137.77K Рекорд за всички времена: $ 0.276547 $ 0.276547 $ 0.276547 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00028549 $ 0.00028549 $ 0.00028549 Научете повече за цената на BNSD Finance (BNSD)

Токеномика на BNSD Finance (BNSD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BNSD Finance (BNSD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BNSD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BNSD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BNSD, разгледайте цената в реално време на токените BNSD!

