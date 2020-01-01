Токеномика на BNSD Finance (BNSD)
Информация за BNSD Finance (BNSD)
Users would get yield in the form of BNSD (BNS defi) a token which we have released specific to this.
What are the salient features of BNSD:
- Super high APYs
- Multiple pools in which you can farm
- Extremely Deflationary release overtime
- Halving built in. 4 halvings happening where block rewards reduce.
- Block rewards start with 1000 rewards per ETH block of BNSD and then reduce based on halving in the following fashion
- 1000 - 500 1 day from genesis block
- 500 - 250 7 days
- 250-125 30 days
- 125 - 100 90 days
- Just 4% of rewards are reserved for dev funds. This is lowest in comparison across other defi projects like Sushi
- Best part 50% of the dev funds are used for buying bns on a periodic basis
- Contract is super clean as there is no mint function there except for the block rewards which are happening every block. So there is no risk associated with it. No time lock needed as only BNSChef can mint rewards and those rewards are specific to block"
Токеномика и анализ на цената за BNSD Finance (BNSD)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BNSD Finance (BNSD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на BNSD Finance (BNSD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на BNSD Finance (BNSD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой BNSD токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой BNSD токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на BNSD, разгледайте цената в реално време на токените BNSD!
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.