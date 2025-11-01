Информация за цената за BNPL Pay (BNPL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.01979406 $ 0.01979406 $ 0.01979406 24-часов нисък $ 0.01979614 $ 0.01979614 $ 0.01979614 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.01979406$ 0.01979406 $ 0.01979406 24-часов висок $ 0.01979614$ 0.01979614 $ 0.01979614 Рекорд за всички времена $ 0.02142149$ 0.02142149 $ 0.02142149 Най-ниска цена $ 0.01869246$ 0.01869246 $ 0.01869246 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -4.52% Промяна на цената (7д) -4.52%

Цената в реално време за BNPL Pay (BNPL) е$0.01979595. През последните 24 часа BNPL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01979406 до най-висока стойност $ 0.01979614, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BNPL е $ 0.02142149, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.01869246.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BNPL има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -4.52% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BNPL Pay (BNPL)

Пазарна капитализация $ 88.92K$ 88.92K $ 88.92K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 19.80M$ 19.80M $ 19.80M Циркулиращо предлагане 4.49M 4.49M 4.49M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на BNPL Pay е $ 88.92K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BNPL е 4.49M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 19.80M.