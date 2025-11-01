Информация за цената за BNBGUY (BNBGUY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -1.09% Промяна на цената (1д) -3.58% Промяна на цената (7д) -13.46% Промяна на цената (7д) -13.46%

Цената в реално време за BNBGUY (BNBGUY) е--. През последните 24 часа BNBGUY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BNBGUY е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BNBGUY има промяна от -1.09% за последния час, -3.58% за 24 часа и -13.46% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BNBGUY (BNBGUY)

Пазарна капитализация $ 17.36K$ 17.36K $ 17.36K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 17.36K$ 17.36K $ 17.36K Циркулиращо предлагане 953.10M 953.10M 953.10M Общо предлагане 953,096,958.0 953,096,958.0 953,096,958.0

Текущата пазарна капитализация на BNBGUY е $ 17.36K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BNBGUY е 953.10M, като общото предлагане е 953096958.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 17.36K.