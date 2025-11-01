БорсаDEX+
Цената в реално време на BNB LION днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BNBLION към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BNBLION в MEXC сега.

Информация за цената за BNB LION (BNBLION) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.10%

-8.16%

+78.10%

+78.10%

Цената в реално време за BNB LION (BNBLION) е--. През последните 24 часа BNBLION се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BNBLION е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BNBLION има промяна от +1.10% за последния час, -8.16% за 24 часа и +78.10% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BNB LION (BNBLION)

$ 327.18K
$ 327.18K$ 327.18K

--
----

$ 327.18K
$ 327.18K$ 327.18K

94,776.62T
94,776.62T 94,776.62T

9.477662372604214e+16
9.477662372604214e+16 9.477662372604214e+16

Текущата пазарна капитализация на BNB LION е $ 327.18K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BNBLION е 94,776.62T, като общото предлагане е 9.477662372604214e+16. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 327.18K.

История на цените за BNB LION (BNBLION) USD

През днешния ден промяната в цената на BNB LION към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на BNB LION към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на BNB LION към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на BNB LION към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-8.16%
30 дни$ 0-19.69%
60 дни$ 0-12.70%
90 дни$ 0--

Какво е BNB LION (BNBLION)

BNB LION is a decentralized token built on the Binance Smart Chain (BSC) that combines community-driven governance with deflationary mechanics to incentivize long-term holding. The token implements an automatic liquidity pool contribution and a small transaction fee redistribution to holders, promoting stability and sustainable growth. BNB LION can be used for peer-to-peer transfers, participation in ecosystem governance, and as a utility token within partnered platforms, offering a secure, transparent, and decentralized digital asset for users seeking both value accumulation and community engagement.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

BNB LION (BNBLION) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за BNB LION (USD)

Колко ще струва BNB LION (BNBLION) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от BNB LION (BNBLION) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за BNB LION.

Проверете прогнозата за цената за BNB LION сега!

BNBLION към местни валути

Токеномика на BNB LION (BNBLION)

Разбирането на токеномиката на BNB LION (BNBLION) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените BNBLION сега!

Хората също питат: Други въпроси относно BNB LION (BNBLION)

Колко струва BNB LION (BNBLION) днес?
Цената в реално време на BNBLION в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на BNBLION към USD?
Текущата цена на BNBLION към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на BNB LION?
Пазарната капитализация за BNBLION е $ 327.18K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на BNBLION?
Циркулиращото предлагане на BNBLION е 94,776.62T USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на BNBLION?
BNBLION постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на BNBLION?
BNBLION достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на BNBLION?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за BNBLION е -- USD.
Ще се повиши ли BNBLION тази година?
BNBLION може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за BNBLION за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за BNB LION (BNBLION)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

