Информация за цената за BNB LION (BNBLION) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.10% Промяна на цената (1д) -8.16% Промяна на цената (7д) +78.10% Промяна на цената (7д) +78.10%

Цената в реално време за BNB LION (BNBLION) е--. През последните 24 часа BNBLION се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BNBLION е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BNBLION има промяна от +1.10% за последния час, -8.16% за 24 часа и +78.10% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BNB LION (BNBLION)

Пазарна капитализация $ 327.18K$ 327.18K $ 327.18K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 327.18K$ 327.18K $ 327.18K Циркулиращо предлагане 94,776.62T 94,776.62T 94,776.62T Общо предлагане 9.477662372604214e+16 9.477662372604214e+16 9.477662372604214e+16

Текущата пазарна капитализация на BNB LION е $ 327.18K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BNBLION е 94,776.62T, като общото предлагане е 9.477662372604214e+16. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 327.18K.