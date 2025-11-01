БорсаDEX+
Цената в реално време на BNB GOAT днес е 0.00007242 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BGOAT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BGOAT в MEXC сега.

Повече за BGOAT

BGOATценова информация

Какво представлява BGOAT

Бяла книга BGOAT

Официален уебсайт на BGOAT

Токеномика на BGOAT

BGOAT ценова прогноза

BNB GOAT Лого

BNB GOAT цена (BGOAT)

1 BGOAT към USD - цена в реално време:

-2.20%1D
BNB GOAT (BGOAT) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:13:12 (UTC+8)

Информация за цената за BNB GOAT (BGOAT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
24-часов нисък
24-часов висок

+0.61%

-2.56%

-11.25%

-11.25%

Цената в реално време за BNB GOAT (BGOAT) е$0.00007242. През последните 24 часа BGOAT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00007184 до най-висока стойност $ 0.00007561, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BGOAT е $ 0.00087913, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00006027.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BGOAT има промяна от +0.61% за последния час, -2.56% за 24 часа и -11.25% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BNB GOAT (BGOAT)

Текущата пазарна капитализация на BNB GOAT е $ 72.42K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BGOAT е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 72.42K.

История на цените за BNB GOAT (BGOAT) USD

През днешния ден промяната в цената на BNB GOAT към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на BNB GOAT към USD беше $ -0.0000528773.
През последните 60 дни промяната в цената на BNB GOAT към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на BNB GOAT към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-2.56%
30 дни$ -0.0000528773-73.01%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е BNB GOAT (BGOAT)

BNB GOAT ($BGOAT) is a community-driven token on the BNB Chain (BEP-20) that integrates meme culture with a utility-focused ecosystem. The project is designed to address the common lack of long-term utility in community tokens by providing tangible use cases for its holders and supporting content creators. ​The core utilities planned for the $BGOAT token include governance rights within a future Decentralized Autonomous Organization (DAO), staking opportunities for rewards, and access to a creator grants program funded by the ecosystem's treasury. Additionally, token holders can receive marketplace privileges, such as fee discounts and verification badges within community channels. ​Governance is designed to be progressively decentralized, allowing token holders to vote on proposals related to grants and protocol parameters. To promote security and transparency, the project operates with a verified smart contract on BscScan and plans to implement a multi-signature wallet for managing treasury funds. The overall mission is to build a sustainable, community-run ecosystem that moves beyond pure speculation towards practical application and creator support.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят.

Прогноза за цената за BNB GOAT (USD)

Колко ще струва BNB GOAT (BGOAT) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от BNB GOAT (BGOAT) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за BNB GOAT.

Проверете прогнозата за цената за BNB GOAT сега!

BGOAT към местни валути

Токеномика на BNB GOAT (BGOAT)

Разбирането на токеномиката на BNB GOAT (BGOAT) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените BGOAT сега!

Хората също питат: Други въпроси относно BNB GOAT (BGOAT)

Колко струва BNB GOAT (BGOAT) днес?
Цената в реално време на BGOAT в USD е 0.00007242 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на BGOAT към USD?
Текущата цена на BGOAT към USD е $ 0.00007242. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на BNB GOAT?
Пазарната капитализация за BGOAT е $ 72.42K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на BGOAT?
Циркулиращото предлагане на BGOAT е 1.00B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на BGOAT?
BGOAT постигна ATH цена от 0.00087913 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на BGOAT?
BGOAT достигна ATL цена от 0.00006027 USD.
Какъв е обемът на търговията на BGOAT?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за BGOAT е -- USD.
Ще се повиши ли BGOAT тази година?
BGOAT може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за BGOAT за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:13:12 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за BNB GOAT (BGOAT)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

