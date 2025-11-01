Информация за цената за BNB GOAT (BGOAT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00007184 $ 0.00007184 $ 0.00007184 24-часов нисък $ 0.00007561 $ 0.00007561 $ 0.00007561 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00007184$ 0.00007184 $ 0.00007184 24-часов висок $ 0.00007561$ 0.00007561 $ 0.00007561 Рекорд за всички времена $ 0.00087913$ 0.00087913 $ 0.00087913 Най-ниска цена $ 0.00006027$ 0.00006027 $ 0.00006027 Промяна на цената (1ч) +0.61% Промяна на цената (1д) -2.56% Промяна на цената (7д) -11.25% Промяна на цената (7д) -11.25%

Цената в реално време за BNB GOAT (BGOAT) е$0.00007242. През последните 24 часа BGOAT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00007184 до най-висока стойност $ 0.00007561, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BGOAT е $ 0.00087913, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00006027.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BGOAT има промяна от +0.61% за последния час, -2.56% за 24 часа и -11.25% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BNB GOAT (BGOAT)

Пазарна капитализация $ 72.42K$ 72.42K $ 72.42K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 72.42K$ 72.42K $ 72.42K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на BNB GOAT е $ 72.42K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BGOAT е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 72.42K.