БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на BNB Frog Inu днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BNBFROG към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BNBFROG в MEXC сега.Цената в реално време на BNB Frog Inu днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BNBFROG към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BNBFROG в MEXC сега.

Повече за BNBFROG

BNBFROGценова информация

Какво представлява BNBFROG

Официален уебсайт на BNBFROG

Токеномика на BNBFROG

BNBFROG ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

BNB Frog Inu Лого

BNB Frog Inu цена (BNBFROG)

Не се намира в списъка

1 BNBFROG към USD - цена в реално време:

$0
$0$0
-8.80%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
BNB Frog Inu (BNBFROG) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:25:07 (UTC+8)

Информация за цената за BNB Frog Inu (BNBFROG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24-часов нисък
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24-часов висок

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

+0.74%

-8.89%

-11.58%

-11.58%

Цената в реално време за BNB Frog Inu (BNBFROG) е$0. През последните 24 часа BNBFROG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0 до най-висока стойност $ 0.0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BNBFROG е $ 0.0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BNBFROG има промяна от +0.74% за последния час, -8.89% за 24 часа и -11.58% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BNB Frog Inu (BNBFROG)

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

--
----

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

8,519,880,230,176.20T
8,519,880,230,176.20T 8,519,880,230,176.20T

9.2599401150881e+24
9.2599401150881e+24 9.2599401150881e+24

Текущата пазарна капитализация на BNB Frog Inu е $ 1.09M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BNBFROG е 8,519,880,230,176.20T, като общото предлагане е 9.2599401150881e+24. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.18M.

История на цените за BNB Frog Inu (BNBFROG) USD

През днешния ден промяната в цената на BNB Frog Inu към USD беше $ 0.0.
През последните 30 дни промяната в цената на BNB Frog Inu към USD беше $ 0.0000000000.
През последните 60 дни промяната в цената на BNB Frog Inu към USD беше $ 0.0000000000.
През последните 90 дни промяната в цената на BNB Frog Inu към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0.0-8.89%
30 дни$ 0.0000000000-29.42%
60 дни$ 0.0000000000+58.43%
90 дни$ 0--

Какво е BNB Frog Inu (BNBFROG)

Wealth in the right hands does change the world. Wealth under the direction of divine direction and inspiration will transform it. We will use BNB Frog to build what needs to be built. We will build bridges, infrastructure, and financial plumbing to re-make the world into what it ought to be.

God is the Chairman of the Board of this "company" while his son Jesus Christ is the Chief Executive Officer who sits at the head of the conference room table. We are just middle managers and employees who work under his eternally wise direction. This "company" is not interested in short-term pumps or quick fixes. It will be a "company" that will follow and implement the orders of the CEO by building infrastructure (DAPPS) and financial plumbing (smart contracts).

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

BNB Frog Inu (BNBFROG) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за BNB Frog Inu (USD)

Колко ще струва BNB Frog Inu (BNBFROG) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от BNB Frog Inu (BNBFROG) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за BNB Frog Inu.

Проверете прогнозата за цената за BNB Frog Inu сега!

BNBFROG към местни валути

Токеномика на BNB Frog Inu (BNBFROG)

Разбирането на токеномиката на BNB Frog Inu (BNBFROG) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените BNBFROG сега!

Хората също питат: Други въпроси относно BNB Frog Inu (BNBFROG)

Колко струва BNB Frog Inu (BNBFROG) днес?
Цената в реално време на BNBFROG в USD е 0.0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на BNBFROG към USD?
Текущата цена на BNBFROG към USD е $ 0.0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на BNB Frog Inu?
Пазарната капитализация за BNBFROG е $ 1.09M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на BNBFROG?
Циркулиращото предлагане на BNBFROG е 8,519,880,230,176.20T USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на BNBFROG?
BNBFROG постигна ATH цена от 0.0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на BNBFROG?
BNBFROG достигна ATL цена от 0.0 USD.
Какъв е обемът на търговията на BNBFROG?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за BNBFROG е -- USD.
Ще се повиши ли BNBFROG тази година?
BNBFROG може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за BNBFROG за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:25:07 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за BNB Frog Inu (BNBFROG)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,742.03
$109,742.03$109,742.03

-0.43%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,864.86
$3,864.86$3,864.86

+0.10%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02800
$0.02800$0.02800

-12.98%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.16
$187.16$187.16

-0.53%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,864.86
$3,864.86$3,864.86

+0.10%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,742.03
$109,742.03$109,742.03

-0.43%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.16
$187.16$187.16

-0.53%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5115
$2.5115$2.5115

-0.49%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,086.06
$1,086.06$1,086.06

+0.15%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000701
$0.0000701$0.0000701

+40.20%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09400
$0.09400$0.09400

+840.00%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000968
$0.000968$0.000968

+384.00%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0043
$0.0043$0.0043

+72.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000105
$0.00000105$0.00000105

+64.06%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00027
$0.00027$0.00027

+50.00%

DEGENFI Лого

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000003075
$0.000000003075$0.000000003075

+13.38%