Информация за цената за BNB Frog Inu (BNBFROG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 24-часов нисък $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 24-часов висок $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Рекорд за всички времена $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Най-ниска цена $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Промяна на цената (1ч) +0.74% Промяна на цената (1д) -8.89% Промяна на цената (7д) -11.58% Промяна на цената (7д) -11.58%

Цената в реално време за BNB Frog Inu (BNBFROG) е$0. През последните 24 часа BNBFROG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0 до най-висока стойност $ 0.0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BNBFROG е $ 0.0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BNBFROG има промяна от +0.74% за последния час, -8.89% за 24 часа и -11.58% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BNB Frog Inu (BNBFROG)

Пазарна капитализация $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Циркулиращо предлагане 8,519,880,230,176.20T 8,519,880,230,176.20T 8,519,880,230,176.20T Общо предлагане 9.2599401150881e+24 9.2599401150881e+24 9.2599401150881e+24

Текущата пазарна капитализация на BNB Frog Inu е $ 1.09M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BNBFROG е 8,519,880,230,176.20T, като общото предлагане е 9.2599401150881e+24. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.18M.