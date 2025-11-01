БорсаDEX+
Цената в реално време на BNB DOGE днес е 0.00001966 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BOGE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BOGE в MEXC сега.

BNB DOGE цена (BOGE)

1 BOGE към USD - цена в реално време:

+2.50%1D
BNB DOGE (BOGE) Ценова графика на живо
Информация за цената за BNB DOGE (BOGE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00001917
$ 0.00001917$ 0.00001917
24-часов нисък
$ 0.00001986
$ 0.00001986$ 0.00001986
24-часов висок

$ 0.00001917
$ 0.00001917$ 0.00001917

$ 0.00001986
$ 0.00001986$ 0.00001986

$ 0.00118783
$ 0.00118783$ 0.00118783

$ 0.000019
$ 0.000019$ 0.000019

-0.28%

+2.56%

-7.89%

-7.89%

Цената в реално време за BNB DOGE (BOGE) е$0.00001966. През последните 24 часа BOGE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001917 до най-висока стойност $ 0.00001986, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BOGE е $ 0.00118783, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.000019.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BOGE има промяна от -0.28% за последния час, +2.56% за 24 часа и -7.89% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BNB DOGE (BOGE)

$ 19.66K
$ 19.66K$ 19.66K

--
----

$ 19.66K
$ 19.66K$ 19.66K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на BNB DOGE е $ 19.66K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BOGE е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 19.66K.

История на цените за BNB DOGE (BOGE) USD

През днешния ден промяната в цената на BNB DOGE към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на BNB DOGE към USD беше $ -0.0000096833.
През последните 60 дни промяната в цената на BNB DOGE към USD беше $ -0.0000172262.
През последните 90 дни промяната в цената на BNB DOGE към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+2.56%
30 дни$ -0.0000096833-49.25%
60 дни$ -0.0000172262-87.62%
90 дни$ 0--

Какво е BNB DOGE (BOGE)

BNB DOGE is here to bring endless fun and smiles to the BNB world! With tiny paws, a fluffy tail, and a huge heart, this playful pup is ready to spread joy across the blockchain. Inspired by the legendary Doge but with extra cuteness, attitude, and a cheeky twist, BOGE is your new favorite companion. Join the pack, unleash the memes, and let’s bark, wag, and zoom our way all the way to the moon together!

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят.

Прогноза за цената за BNB DOGE (USD)

Колко ще струва BNB DOGE (BOGE) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от BNB DOGE (BOGE) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за BNB DOGE.

Токеномика на BNB DOGE (BOGE)

Разбирането на токеномиката на BNB DOGE (BOGE) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените BOGE сега!

Хората също питат: Други въпроси относно BNB DOGE (BOGE)

Колко струва BNB DOGE (BOGE) днес?
Цената в реално време на BOGE в USD е 0.00001966 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на BOGE към USD?
Текущата цена на BOGE към USD е $ 0.00001966. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на BNB DOGE?
Пазарната капитализация за BOGE е $ 19.66K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на BOGE?
Циркулиращото предлагане на BOGE е 1.00B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на BOGE?
BOGE постигна ATH цена от 0.00118783 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на BOGE?
BOGE достигна ATL цена от 0.000019 USD.
Какъв е обемът на търговията на BOGE?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за BOGE е -- USD.
Ще се повиши ли BOGE тази година?
BOGE може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за BOGE за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за BNB DOGE (BOGE)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

