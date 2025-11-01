Информация за цената за BNB DOGE (BOGE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001917 - $ 0.00001986
24-часов нисък $ 0.00001917
24-часов висок $ 0.00001986
Рекорд за всички времена $ 0.00118783
Най-ниска цена $ 0.000019
Промяна на цената (1ч) -0.28%
Промяна на цената (1д) +2.56%
Промяна на цената (7д) -7.89%

Цената в реално време за BNB DOGE (BOGE) е$0.00001966. През последните 24 часа BOGE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001917 до най-висока стойност $ 0.00001986, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BOGE е $ 0.00118783, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.000019.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BOGE има промяна от -0.28% за последния час, +2.56% за 24 часа и -7.89% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BNB DOGE (BOGE)

Пазарна капитализация $ 19.66K
Обем (24 часа) --
Напълно разредена пазарна капитализация $ 19.66K
Циркулиращо предлагане 1.00B
Общо предлагане 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на BNB DOGE е $ 19.66K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BOGE е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 19.66K.