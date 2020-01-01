Токеномика на BNB Card (BNBCARD) Открийте ключова информация за BNB Card (BNBCARD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BNB Card (BNBCARD) BNBCard is a memecoin on BSC. It was deployed because of the trending of https://bnb-card.vercel.app/. Even the cofounder of Binance He Yi has engaged with the BNB card. We have the unique narrative and most of the Chinese community and KOLs have shown interested in BNB Card. We have reached 30m+ trading volume in less than 20h. It was launched 20h ago (18th April) and CTOed by some Chinese holders. The community has planned for Twitter raiding and spaces along with meme contest. Also we have entered $4.4M Binance Liquidity Pool Support competition currently ranked as no.1. Официален уебсайт: https://bnbcard-bsc.com/ Купете BNBCARD сега!

Токеномика и анализ на цената за BNB Card (BNBCARD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BNB Card (BNBCARD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Рекорд за всички времена: $ 0.01981881 $ 0.01981881 $ 0.01981881 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00174317 $ 0.00174317 $ 0.00174317 Научете повече за цената на BNB Card (BNBCARD)

Токеномика на BNB Card (BNBCARD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BNB Card (BNBCARD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BNBCARD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BNBCARD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BNBCARD, разгледайте цената в реално време на токените BNBCARD!

Прогноза за цената за BNBCARD Искате ли да знаете какъв път може да поеме BNBCARD? Нашата страница за прогноза за цената BNBCARD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

