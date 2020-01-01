Токеномика на BNB Agents (BNBAI) Открийте ключова информация за BNB Agents (BNBAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BNB Agents (BNBAI) BNB Agents serve as a hub for AI Agents on the BNB Chain. Powered by $BNBAI, a unified currency for all AI, and build on the operating system designed for inclusive intelligence, this platform forms the foundation of the Agentive Economy. It enables the creation and operation of dynamic AI Agents tailored to diverse use cases. With $BNBAI at its core, BNB Agents seamlessly integrates AI capabilities with blockchain, redefining how intelligence and autonomy function within decentralized ecosystems. Официален уебсайт: https://bnbagents.ai/ Бяла книга: https://docs.bnbagents.ai/ Купете BNBAI сега!

Токеномика и анализ на цената за BNB Agents (BNBAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BNB Agents (BNBAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 30.17K $ 30.17K $ 30.17K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 958.04M $ 958.04M $ 958.04M FDV (оценка при пълна реализация): $ 31.49K $ 31.49K $ 31.49K Рекорд за всички времена: $ 0.01153989 $ 0.01153989 $ 0.01153989 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на BNB Agents (BNBAI)

Токеномика на BNB Agents (BNBAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BNB Agents (BNBAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BNBAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BNBAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BNBAI, разгледайте цената в реално време на токените BNBAI!

Прогноза за цената за BNBAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме BNBAI? Нашата страница за прогноза за цената BNBAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BNBAI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!