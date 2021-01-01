Токеномика на BMX (BMX) Открийте ключова информация за BMX (BMX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BMX (BMX) What is the project about? BMX by Morphex is a spot and margin DEX on Base, focusing on capital efficiency for liquidity providers. What makes your project unique? Our leading product, wBLT, is an auto-compounding wrapper for BLT - BMX Liquidity Token, or the market-making liquidity for the platform. With wBLT, users are able to open up new opportunities, such as LPing with our governance token BMX for further rewards or using it as collateral to borrow against. History of your project. Originally launched as Morpheus Swap in 2021 on Fantom, the protocol has evolved into a DEX that offers spot and margin trading on 3 different chains, with BMX also having unique features in tokenomics. What’s next for your project? Scaling users and liquidity on Base, as well as increasing adoption of wBLT through external integrations. What can your token be used for? BMX can be used for governance and to receive rewards through the BMX-wBLT LP. Официален уебсайт: https://bmx.trade/ Купете BMX сега!

Токеномика и анализ на цената за BMX (BMX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BMX (BMX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 20.45M $ 20.45M $ 20.45M Общо предлагане: $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M Циркулиращо предлагане: $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M FDV (оценка при пълна реализация): $ 20.45M $ 20.45M $ 20.45M Рекорд за всички времена: $ 15.37 $ 15.37 $ 15.37 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.26035 $ 0.26035 $ 0.26035 Текуща цена: $ 7.38 $ 7.38 $ 7.38 Научете повече за цената на BMX (BMX)

Токеномика на BMX (BMX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BMX (BMX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BMX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BMX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BMX, разгледайте цената в реално време на токените BMX!

Прогноза за цената за BMX Искате ли да знаете какъв път може да поеме BMX? Нашата страница за прогноза за цената BMX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BMX сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!