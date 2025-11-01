Информация за цената за Blunt (BLUNT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000902 $ 0.00000902 $ 0.00000902 24-часов нисък $ 0.00000942 $ 0.00000942 $ 0.00000942 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000902$ 0.00000902 $ 0.00000902 24-часов висок $ 0.00000942$ 0.00000942 $ 0.00000942 Рекорд за всички времена $ 0.00133089$ 0.00133089 $ 0.00133089 Най-ниска цена $ 0.00000892$ 0.00000892 $ 0.00000892 Промяна на цената (1ч) -0.59% Промяна на цената (1д) +3.38% Промяна на цената (7д) -16.47% Промяна на цената (7д) -16.47%

Цената в реално време за Blunt (BLUNT) е$0.00000932. През последните 24 часа BLUNT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000902 до най-висока стойност $ 0.00000942, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BLUNT е $ 0.00133089, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000892.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BLUNT има промяна от -0.59% за последния час, +3.38% за 24 часа и -16.47% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Blunt (BLUNT)

Пазарна капитализация $ 9.27K$ 9.27K $ 9.27K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 9.27K$ 9.27K $ 9.27K Циркулиращо предлагане 993.75M 993.75M 993.75M Общо предлагане 993,754,980.150596 993,754,980.150596 993,754,980.150596

Текущата пазарна капитализация на Blunt е $ 9.27K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BLUNT е 993.75M, като общото предлагане е 993754980.150596. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9.27K.