Токеномика на Blue Butt Cheese (BBC) Открийте ключова информация за Blue Butt Cheese (BBC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Blue Butt Cheese (BBC) Blue Butt Cheese Revolution Blue Butt Cheese is the ultimate memecoin for degens, inspired by Matt Furie’s wild Hedz collection. Packed with humour, community spirit, and cheeky chaos, BBC is here to shake up the crypto space with unfiltered fun and moonshot potential. Join the ride and embrace the absurdity! Dive into the wild world of Blue Butt Cheese (BBC), the memecoin inspired by Matt Furie’s iconic Hedz. Get ready for laughs, gains, and pure degen energy. BBC brings humour back to the blockchain, proving that success isn’t just about charts and graphs - it’s about connecting with people, embracing the absurd, and riding the wave together. Официален уебсайт: https://bluebuttcheese.com/ Купете BBC сега!

Токеномика и анализ на цената за Blue Butt Cheese (BBC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Blue Butt Cheese (BBC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 30.09K $ 30.09K $ 30.09K Общо предлагане: $ 674.70M $ 674.70M $ 674.70M Циркулиращо предлагане: $ 674.70M $ 674.70M $ 674.70M FDV (оценка при пълна реализация): $ 30.09K $ 30.09K $ 30.09K Рекорд за всички времена: $ 0.00173872 $ 0.00173872 $ 0.00173872 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Blue Butt Cheese (BBC)

Токеномика на Blue Butt Cheese (BBC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Blue Butt Cheese (BBC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BBC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BBC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BBC, разгледайте цената в реално време на токените BBC!

Прогноза за цената за BBC Искате ли да знаете какъв път може да поеме BBC? Нашата страница за прогноза за цената BBC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BBC сега!

