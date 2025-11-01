Информация за цената за Blue Apu ($BAPU) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +2.50% Промяна на цената (7д) -11.48% Промяна на цената (7д) -11.48%

Цената в реално време за Blue Apu ($BAPU) е--. През последните 24 часа $BAPU се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на $BAPU е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, $BAPU има промяна от -- за последния час, +2.50% за 24 часа и -11.48% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Blue Apu ($BAPU)

Пазарна капитализация $ 9.02K$ 9.02K $ 9.02K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 9.02K$ 9.02K $ 9.02K Циркулиращо предлагане 924.64M 924.64M 924.64M Общо предлагане 924,640,185.7404035 924,640,185.7404035 924,640,185.7404035

Текущата пазарна капитализация на Blue Apu е $ 9.02K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на $BAPU е 924.64M, като общото предлагане е 924640185.7404035. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9.02K.