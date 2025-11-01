Информация за цената за BLOXWAP (BLOXWAP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0.00106213 $ 0.00106213 $ 0.00106213 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0.00106213$ 0.00106213 $ 0.00106213 Рекорд за всички времена $ 0.00230684$ 0.00230684 $ 0.00230684 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.21% Промяна на цената (1д) +37.31% Промяна на цената (7д) -6.48% Промяна на цената (7д) -6.48%

Цената в реално време за BLOXWAP (BLOXWAP) е--. През последните 24 часа BLOXWAP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0.00106213, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BLOXWAP е $ 0.00230684, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BLOXWAP има промяна от +0.21% за последния час, +37.31% за 24 часа и -6.48% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BLOXWAP (BLOXWAP)

Пазарна капитализация $ 975.31K$ 975.31K $ 975.31K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 975.31K$ 975.31K $ 975.31K Циркулиращо предлагане 999.94M 999.94M 999.94M Общо предлагане 999,937,067.851799 999,937,067.851799 999,937,067.851799

Текущата пазарна капитализация на BLOXWAP е $ 975.31K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BLOXWAP е 999.94M, като общото предлагане е 999937067.851799. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 975.31K.