Blox is an advanced desktop trading platform revolutionizing DeFi and meme coin trading. With superior transaction speeds outperforming competitors like bloxroute, block native, and standard alchemy nodes 81.87% of the time, Blox redefines cryptocurrency trading efficiency.
Generative Wallets and Multi-Transaction Bundling: Enhances security and efficiency, enabling complex strategies.
BloxAi: Blox AI excels in pinpointing market opportunities that hold the potential for significant returns. Users need only to fund it with ETH and enable Autobuy for BloxAi to actively scan the market and execute strategic buy transactions. The next iteration of BloxAi promises even more streamlined trading experiences, further enhancing its utility.
Enhanced Transaction Capabilities: Includes Stealth Orders, Priority MEV Bribery, Smart Gas Bidding, Private Transactions, and Multi-Transaction Bundling for speed and efficiency.
In-House Generated Wallets: Boosts transaction speed and security.
Blox's revenue streams encompass Blox Premium subscriptions, transaction fees, $Blox v3 liquidity fees, platform advertising, and project partnerships. These diverse sources ensure financial stability and growth potential.
Blox stands out as a comprehensive ecosystem for modern traders, offering a unique blend of speed, security, and intelligence. Its innovative features make it a key tool for navigating the DeFi and meme coin trading world.
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BLOX (BLOX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на BLOX (BLOX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на BLOX (BLOX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой BLOX токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой BLOX токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на BLOX, разгледайте цената в реално време на токените BLOX!
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.