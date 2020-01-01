Токеномика на Blox MYRC (MYRC) Открийте ключова информация за Blox MYRC (MYRC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

MYRC is a Malaysian Ringgit (MYR) stablecoin, meaning its value is pegged 1:1 to the MYR. This offers the speed and security of cryptocurrency transactions with the stability of the Ringgit, making it a reliable payment option for global users. Официален уебсайт: https://www.blox.my Бяла книга: https://cdn.blox.my/misc/MYRC-Whitepaper.pdf

Токеномика и анализ на цената за Blox MYRC (MYRC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Blox MYRC (MYRC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 726.01K $ 726.01K $ 726.01K Общо предлагане: $ 3.10M $ 3.10M $ 3.10M Циркулиращо предлагане: $ 3.10M $ 3.10M $ 3.10M FDV (оценка при пълна реализация): $ 726.01K $ 726.01K $ 726.01K Рекорд за всички времена: $ 0.270468 $ 0.270468 $ 0.270468 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.199544 $ 0.199544 $ 0.199544 Текуща цена: $ 0.234226 $ 0.234226 $ 0.234226 Научете повече за цената на Blox MYRC (MYRC)

Токеномика на Blox MYRC (MYRC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Blox MYRC (MYRC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MYRC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MYRC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MYRC, разгледайте цената в реално време на токените MYRC!

Прогноза за цената за MYRC Искате ли да знаете какъв път може да поеме MYRC? Нашата страница за прогноза за цената MYRC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

