Информация за цената за blormmy (BLORMMY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 - $ 0. 24-часов нисък $ 0, 24-часов висок $ 0. Рекорд за всички времена $ 0.00304852. Най-ниска цена $ 0. Промяна на цената (1ч) +0.15%, Промяна на цената (1д) -1.23%, Промяна на цената (7д) -29.70%.

Цената в реално време за blormmy (BLORMMY) е--. През последните 24 часа BLORMMY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BLORMMY е $ 0.00304852, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BLORMMY има промяна от +0.15% за последния час, -1.23% за 24 часа и -29.70% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за blormmy (BLORMMY)

Пазарна капитализация $ 291.10K. Обем (24 часа) --. Напълно разредена пазарна капитализация $ 291.10K. Циркулиращо предлагане 999.68M. Общо предлагане 999,675,268.376647.

Текущата пазарна капитализация на blormmy е $ 291.10K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BLORMMY е 999.68M, като общото предлагане е 999675268.376647. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 291.10K.