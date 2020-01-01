Токеномика на Bloop Furpal (BLOOP) Открийте ключова информация за Bloop Furpal (BLOOP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bloop Furpal (BLOOP) Bloop Furpal isn’t just a token - it's a cosmic meme with the DNA of Matt Furie's iconic creations. Hand-drawn as part of his 1,000 Hedz, Bloop is here to break the internet and melt faces. Fueled by the power of Furie’s art and the unstoppable degen energy of crypto, we’re taking this thing beyond the moon. If you missed $PEPE, don’t sleep on Bloop - this is your chance to get in early and ride the next cultural wave. Only the most based and loyal will thrive! Официален уебсайт: https://bloop.fun Купете BLOOP сега!

Токеномика и анализ на цената за Bloop Furpal (BLOOP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bloop Furpal (BLOOP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.23K $ 8.23K $ 8.23K Общо предлагане: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M Циркулиращо предлагане: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.23K $ 8.23K $ 8.23K Рекорд за всички времена: $ 0.01139617 $ 0.01139617 $ 0.01139617 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Bloop Furpal (BLOOP)

Токеномика на Bloop Furpal (BLOOP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bloop Furpal (BLOOP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BLOOP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BLOOP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BLOOP, разгледайте цената в реално време на токените BLOOP!

Прогноза за цената за BLOOP Искате ли да знаете какъв път може да поеме BLOOP? Нашата страница за прогноза за цената BLOOP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BLOOP сега!

