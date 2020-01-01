Токеномика на Bloodline Chanting My Name (CHANT) Открийте ключова информация за Bloodline Chanting My Name (CHANT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bloodline Chanting My Name (CHANT) The phrase "Bloodline Chanting My Name" could be metaphorically interpreted as a celebration or acknowledgment of one's heritage, legacy, or the support from one's ancestors or community. In crypto culture, this can be a playful way to engage users by creating a sense of belonging or personal connection to the token. The narrative around $CHANT taps into feelings of motivation, legacy, and community, which can be more engaging than the technical aspects of many cryptocurrencies. This emotional or cultural connection can make it stand out in a crowded market. Официален уебсайт: https://www.bloodlinechanting.com/ Купете CHANT сега!

Токеномика и анализ на цената за Bloodline Chanting My Name (CHANT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bloodline Chanting My Name (CHANT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 44.45K $ 44.45K $ 44.45K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 44.45K $ 44.45K $ 44.45K Рекорд за всички времена: $ 0.00312964 $ 0.00312964 $ 0.00312964 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Bloodline Chanting My Name (CHANT)

Токеномика на Bloodline Chanting My Name (CHANT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bloodline Chanting My Name (CHANT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CHANT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CHANT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CHANT, разгледайте цената в реално време на токените CHANT!

Прогноза за цената за CHANT Искате ли да знаете какъв път може да поеме CHANT? Нашата страница за прогноза за цената CHANT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CHANT сега!

