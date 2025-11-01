БорсаDEX+
Цената в реално време на Blood Crystal днес е 0.0027389 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BC към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BC в MEXC сега.

Blood Crystal цена (BC)

1 BC към USD - цена в реално време:

$0.0027389
-1.70%1D
USD
Blood Crystal (BC) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:40:53 (UTC+8)

Информация за цената за Blood Crystal (BC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00255641
24-часов нисък
$ 0.00282998
24-часов висок

$ 0.00255641
$ 0.00282998
$ 0.092679
$ 0.00255641
+0.46%

-1.72%

-6.98%

-6.98%

Цената в реално време за Blood Crystal (BC) е$0.0027389. През последните 24 часа BC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00255641 до най-висока стойност $ 0.00282998, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BC е $ 0.092679, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00255641.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BC има промяна от +0.46% за последния час, -1.72% за 24 часа и -6.98% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Blood Crystal (BC)

$ 2.31M
--
$ 2.31M
844.04M
844,043,746.0000001
Текущата пазарна капитализация на Blood Crystal е $ 2.31M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BC е 844.04M, като общото предлагане е 844043746.0000001. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.31M.

История на цените за Blood Crystal (BC) USD

През днешния ден промяната в цената на Blood Crystal към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Blood Crystal към USD беше $ -0.0018377887.
През последните 60 дни промяната в цената на Blood Crystal към USD беше $ -0.0022372449.
През последните 90 дни промяната в цената на Blood Crystal към USD беше $ -0.01487825608955452.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-1.72%
30 дни$ -0.0018377887-67.09%
60 дни$ -0.0022372449-81.68%
90 дни$ -0.01487825608955452-84.45%

Какво е Blood Crystal (BC)

"Eternal Crypt - Wizardry BC -"" is a blockchain game that utilises the Wizardry IP, also known as the origin of RPGs, and uses the utility token Blood Crystal (BC token). In this game, players explore a dungeon called """"Dadoel's Hole"""" with up to 36 adventurers and aim for the abyss by devising party compositions and strategically training adventurers to defeat difficult enemies. By exploring, you can obtain BC tokens and treasure chests, and if you successfully open the treasure chests, you can obtain various items. This is a strategic game where you can enjoy both the easy-to-play game system that allows you to play in your spare time and the 'intelligence' that is unique to 'Wizardry'.

In this game, players form a party of adventurers and conquer dungeons. Adventurers come in five rarities: Common, Rare, Epic, Legendary, and Genesis. Rarities above Rare can be taken out of the game or bought and sold in the marketplace as NFT. To earn BC tokens, you basically need to own this adventurer NFT, form a party and play the game.

There are four races of adventurers - humans, elves, dwarves and felpers - and eight professions - warrior, monk, wizard, thief, priest, samurai, monarch and ninja - with different abilities based on race and profession, each with its own strengths and weaknesses. As a guild master, the player must form a party according to the situation and use their own strategy to progress through the dungeon, with the adventure rewards (BC tokens) varying according to how deep into the dungeon they can reach in one exploration. There are endless possibilities for party composition, and the adventure style varies depending on how you develop your skills and legacy items.

Click here to continue. https://docs.google.com/document/d/16oP0OCO6Tcypixuvi3gMTZg0mqtpmV8JDLHkI6SJeEY/edit?usp=sharing

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Blood Crystal (USD)

Колко ще струва Blood Crystal (BC) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Blood Crystal (BC) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Blood Crystal.

Проверете прогнозата за цената за Blood Crystal сега!

BC към местни валути

Токеномика на Blood Crystal (BC)

Разбирането на токеномиката на Blood Crystal (BC) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените BC сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Blood Crystal (BC)

Колко струва Blood Crystal (BC) днес?
Цената в реално време на BC в USD е 0.0027389 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на BC към USD?
Текущата цена на BC към USD е $ 0.0027389. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Blood Crystal?
Пазарната капитализация за BC е $ 2.31M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на BC?
Циркулиращото предлагане на BC е 844.04M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на BC?
BC постигна ATH цена от 0.092679 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на BC?
BC достигна ATL цена от 0.00255641 USD.
Какъв е обемът на търговията на BC?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за BC е -- USD.
Ще се повиши ли BC тази година?
BC може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за BC за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Blood Crystal (BC)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

