Информация за цената за Blood Crystal (BC) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00255641 $ 0.00255641 $ 0.00255641 24-часов нисък $ 0.00282998 $ 0.00282998 $ 0.00282998 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00255641$ 0.00255641 $ 0.00255641 24-часов висок $ 0.00282998$ 0.00282998 $ 0.00282998 Рекорд за всички времена $ 0.092679$ 0.092679 $ 0.092679 Най-ниска цена $ 0.00255641$ 0.00255641 $ 0.00255641 Промяна на цената (1ч) +0.46% Промяна на цената (1д) -1.72% Промяна на цената (7д) -6.98% Промяна на цената (7д) -6.98%

Цената в реално време за Blood Crystal (BC) е$0.0027389. През последните 24 часа BC се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00255641 до най-висока стойност $ 0.00282998, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BC е $ 0.092679, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00255641.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BC има промяна от +0.46% за последния час, -1.72% за 24 часа и -6.98% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Blood Crystal (BC)

Пазарна капитализация $ 2.31M$ 2.31M $ 2.31M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.31M$ 2.31M $ 2.31M Циркулиращо предлагане 844.04M 844.04M 844.04M Общо предлагане 844,043,746.0000001 844,043,746.0000001 844,043,746.0000001

Текущата пазарна капитализация на Blood Crystal е $ 2.31M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BC е 844.04M, като общото предлагане е 844043746.0000001. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.31M.