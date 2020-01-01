Токеномика на BlokPad (BPAD) Открийте ключова информация за BlokPad (BPAD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BlokPad (BPAD) BLOKPAD by BLOKTOPIA is a multi-chain launchpad with 2 distinct arms. BLOKPAD VIP which incubates, nurtures and launches early stage crypto projects with the extensive knowledge and network gained from our own launch of BLOKTOPIA. The second is BLOKPAD ESSENTIAL which solely acts as a traditional launchpad for crypto projects. $BPAD is the native token of BLOKPAD ESSENTIAL used to gain allocations in launching projects, whereas $BLOK is the native tokens used on BLOKPAD VIP. When either $BPAD or $BLOK is used to stake to gain entires and allocations on the projects launching on BLOKPAD $BPAD will be given as staking rewards in both BLOKPAD VIP and BLOKPAD ESSENTIAL. Официален уебсайт: https://bloklaunchpad.com/ Купете BPAD сега!

Токеномика и анализ на цената за BlokPad (BPAD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BlokPad (BPAD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 7.50B $ 7.50B $ 7.50B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.04M $ 2.04M $ 2.04M Рекорд за всички времена: $ 0.03276536 $ 0.03276536 $ 0.03276536 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00027136 $ 0.00027136 $ 0.00027136 Научете повече за цената на BlokPad (BPAD)

Токеномика на BlokPad (BPAD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BlokPad (BPAD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BPAD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BPAD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BPAD, разгледайте цената в реално време на токените BPAD!

Прогноза за цената за BPAD Искате ли да знаете какъв път може да поеме BPAD? Нашата страница за прогноза за цената BPAD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BPAD сега!

