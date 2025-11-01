Информация за цената за BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената
24-часов нисък
24-часов висок
Рекорд за всички времена $ 0.00342977
Най-ниска цена $ 0
Промяна на цената (1ч) -11.30%
Промяна на цената (1д) +81.05%
Промяна на цената (7д) -41.30%

Цената в реално време за BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) е--. През последните 24 часа BLOCKYBOY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BLOCKYBOY е $ 0.00342977, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BLOCKYBOY има промяна от -11.30% за последния час, +81.05% за 24 часа и -41.30% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

Пазарна капитализация $ 148.83K
Обем (24 часа) --
Напълно разредена пазарна капитализация $ 148.83K
Циркулиращо предлагане 420.69M
Общо предлагане 420,690,000.0

Текущата пазарна капитализация на BlockyBoy by Matt Furie е $ 148.83K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BLOCKYBOY е 420.69M, като общото предлагане е 420690000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 148.83K.