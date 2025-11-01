БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на BlockyBoy by Matt Furie днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BLOCKYBOY към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BLOCKYBOY в MEXC сега.Цената в реално време на BlockyBoy by Matt Furie днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BLOCKYBOY към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BLOCKYBOY в MEXC сега.

Повече за BLOCKYBOY

BLOCKYBOYценова информация

Какво представлява BLOCKYBOY

Официален уебсайт на BLOCKYBOY

Токеномика на BLOCKYBOY

BLOCKYBOY ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

BlockyBoy by Matt Furie Лого

BlockyBoy by Matt Furie цена (BLOCKYBOY)

Не се намира в списъка

1 BLOCKYBOY към USD - цена в реално време:

$0.00035378
$0.00035378$0.00035378
+81.00%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:13:04 (UTC+8)

Информация за цената за BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00342977
$ 0.00342977$ 0.00342977

$ 0
$ 0$ 0

-11.30%

+81.05%

-41.30%

-41.30%

Цената в реално време за BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) е--. През последните 24 часа BLOCKYBOY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BLOCKYBOY е $ 0.00342977, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BLOCKYBOY има промяна от -11.30% за последния час, +81.05% за 24 часа и -41.30% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

$ 148.83K
$ 148.83K$ 148.83K

--
----

$ 148.83K
$ 148.83K$ 148.83K

420.69M
420.69M 420.69M

420,690,000.0
420,690,000.0 420,690,000.0

Текущата пазарна капитализация на BlockyBoy by Matt Furie е $ 148.83K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BLOCKYBOY е 420.69M, като общото предлагане е 420690000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 148.83K.

История на цените за BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) USD

През днешния ден промяната в цената на BlockyBoy by Matt Furie към USD беше $ +0.00015838.
През последните 30 дни промяната в цената на BlockyBoy by Matt Furie към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на BlockyBoy by Matt Furie към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на BlockyBoy by Matt Furie към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00015838+81.05%
30 дни$ 0+70.59%
60 дни$ 0-61.96%
90 дни$ 0--

Какво е BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

Blocky Boy wasn’t born to fit in—he was born to stand out. In a world of sleek logos, futuristic promises, and overpolished whitepapers, he arrived jagged, pixelated, and unapologetically rough around the edges. And that was his superpower.

While other tokens talked about “bridging finance” and “enterprise adoption,” Blocky Boy just kept stacking. Each block he placed wasn’t just another pixel—it was another meme, another inside joke, another piece of culture cemented forever on-chain. The higher he stacked, the stronger he became.

He wasn’t fast, but he was immovable. Scammers tried to rugpull in his presence, and their liquidity instantly froze, bricked over by his chunky fists. Influencers tried to spread FUD, but their words bounced right off his 8-bit armor. Blocky Boy wasn’t here to argue—he was here to block.

And the community loved it. Holders didn’t see him as just a meme; they saw him as a protector. A guardian of vibes. A living reminder that crypto didn’t have to be sleek to be strong—it just had to stack, one block at a time.

Legend says that whenever you see green candles that look like a perfect staircase, Blocky Boy is stacking himself higher. And when the market dips? He doesn’t fall—he just builds a stronger foundation.

Blocky Boy isn’t promising to change the world. He’s promising to block, stack, and vibe—forever.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за BlockyBoy by Matt Furie (USD)

Колко ще струва BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за BlockyBoy by Matt Furie.

Проверете прогнозата за цената за BlockyBoy by Matt Furie сега!

BLOCKYBOY към местни валути

Токеномика на BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

Разбирането на токеномиката на BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените BLOCKYBOY сега!

Хората също питат: Други въпроси относно BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

Колко струва BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) днес?
Цената в реално време на BLOCKYBOY в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на BLOCKYBOY към USD?
Текущата цена на BLOCKYBOY към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на BlockyBoy by Matt Furie?
Пазарната капитализация за BLOCKYBOY е $ 148.83K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на BLOCKYBOY?
Циркулиращото предлагане на BLOCKYBOY е 420.69M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на BLOCKYBOY?
BLOCKYBOY постигна ATH цена от 0.00342977 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на BLOCKYBOY?
BLOCKYBOY достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на BLOCKYBOY?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за BLOCKYBOY е -- USD.
Ще се повиши ли BLOCKYBOY тази година?
BLOCKYBOY може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за BLOCKYBOY за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:13:04 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,818.26
$109,818.26$109,818.26

-0.36%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,891.50
$3,891.50$3,891.50

+0.79%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02717
$0.02717$0.02717

-15.56%

Solana Лого

Solana

SOL

$188.43
$188.43$188.43

+0.14%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,891.50
$3,891.50$3,891.50

+0.79%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,818.26
$109,818.26$109,818.26

-0.36%

Solana Лого

Solana

SOL

$188.43
$188.43$188.43

+0.14%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5369
$2.5369$2.5369

+0.51%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,089.27
$1,089.27$1,089.27

+0.45%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000685
$0.0000685$0.0000685

+37.00%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09773
$0.09773$0.09773

+877.30%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000917
$0.000917$0.000917

+358.50%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0042
$0.0042$0.0042

+68.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000106
$0.00000106$0.00000106

+65.62%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00028
$0.00028$0.00028

+55.55%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.7471
$0.7471$0.7471

+45.15%