BlockyBoy by Matt Furie цена (BLOCKYBOY)
-11.30%
+81.05%
-41.30%
-41.30%
Цената в реално време за BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) е--. През последните 24 часа BLOCKYBOY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BLOCKYBOY е $ 0.00342977, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.
Що се отнася до краткосрочното представяне, BLOCKYBOY има промяна от -11.30% за последния час, +81.05% за 24 часа и -41.30% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на BlockyBoy by Matt Furie е $ 148.83K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BLOCKYBOY е 420.69M, като общото предлагане е 420690000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 148.83K.
През днешния ден промяната в цената на BlockyBoy by Matt Furie към USD беше $ +0.00015838.
През последните 30 дни промяната в цената на BlockyBoy by Matt Furie към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на BlockyBoy by Matt Furie към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на BlockyBoy by Matt Furie към USD беше $ 0.
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ +0.00015838
|+81.05%
|30 дни
|$ 0
|+70.59%
|60 дни
|$ 0
|-61.96%
|90 дни
|$ 0
|--
Blocky Boy wasn’t born to fit in—he was born to stand out. In a world of sleek logos, futuristic promises, and overpolished whitepapers, he arrived jagged, pixelated, and unapologetically rough around the edges. And that was his superpower.
While other tokens talked about “bridging finance” and “enterprise adoption,” Blocky Boy just kept stacking. Each block he placed wasn’t just another pixel—it was another meme, another inside joke, another piece of culture cemented forever on-chain. The higher he stacked, the stronger he became.
He wasn’t fast, but he was immovable. Scammers tried to rugpull in his presence, and their liquidity instantly froze, bricked over by his chunky fists. Influencers tried to spread FUD, but their words bounced right off his 8-bit armor. Blocky Boy wasn’t here to argue—he was here to block.
And the community loved it. Holders didn’t see him as just a meme; they saw him as a protector. A guardian of vibes. A living reminder that crypto didn’t have to be sleek to be strong—it just had to stack, one block at a time.
Legend says that whenever you see green candles that look like a perfect staircase, Blocky Boy is stacking himself higher. And when the market dips? He doesn’t fall—he just builds a stronger foundation.
Blocky Boy isn’t promising to change the world. He’s promising to block, stack, and vibe—forever.
Разбирането на токеномиката на BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените BLOCKYBOY сега!
|Време (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-31 05:09:00
|Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
|10-31 01:38:24
|Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
|10-30 11:46:23
|Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
|10-30 07:20:09
|Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
|10-28 21:35:49
|Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
|10-28 14:23:33
|Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%
