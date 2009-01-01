Токеномика на Blocky Ai Agent (BLOCKY) Открийте ключова информация за Blocky Ai Agent (BLOCKY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Blocky Ai Agent (BLOCKY) Blocky Ai Agent is a meme token that embraces the entire crypto market with a funny yet respectful character. Many are already creating memes and videos about Blocky, celebrating its unique personality Blocky stands out by bridging crypto culture with real-world dreams, turning them into memes — whether it's teaching people about crypto or wearing your favorite sports team, Blocky is full customizable to make you meme look the way you want and have fun. The idea came from a familiar experience—friends and family constantly asking about crypto. Blocky represents all of us in that position: the go-to person for blockchain questions. According to legend, Blocky was born from the first Bitcoin genesis block in 2009. He inherited the keys to a mythical wallet holding 1 million satoshis. But don’t worry—Blocky’s not here to dump Официален уебсайт: https://blockyaiagent.io/ Купете BLOCKY сега!

Токеномика и анализ на цената за Blocky Ai Agent (BLOCKY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Blocky Ai Agent (BLOCKY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 138.24K $ 138.24K $ 138.24K Общо предлагане: $ 945.50M $ 945.50M $ 945.50M Циркулиращо предлагане: $ 945.50M $ 945.50M $ 945.50M FDV (оценка при пълна реализация): $ 138.24K $ 138.24K $ 138.24K Рекорд за всички времена: $ 0.0033202 $ 0.0033202 $ 0.0033202 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00014696 $ 0.00014696 $ 0.00014696 Научете повече за цената на Blocky Ai Agent (BLOCKY)

Токеномика на Blocky Ai Agent (BLOCKY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Blocky Ai Agent (BLOCKY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BLOCKY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BLOCKY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BLOCKY, разгледайте цената в реално време на токените BLOCKY!

Прогноза за цената за BLOCKY Искате ли да знаете какъв път може да поеме BLOCKY? Нашата страница за прогноза за цената BLOCKY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BLOCKY сега!

