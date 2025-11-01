Информация за цената за BlockTrader365 (BT365) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.03082476 $ 0.03082476 $ 0.03082476 24-часов нисък $ 0.03145323 $ 0.03145323 $ 0.03145323 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.03082476$ 0.03082476 $ 0.03082476 24-часов висок $ 0.03145323$ 0.03145323 $ 0.03145323 Рекорд за всички времена $ 0.04230719$ 0.04230719 $ 0.04230719 Най-ниска цена $ 0.01739058$ 0.01739058 $ 0.01739058 Промяна на цената (1ч) -0.01% Промяна на цената (1д) -1.81% Промяна на цената (7д) +1.48% Промяна на цената (7д) +1.48%

Цената в реално време за BlockTrader365 (BT365) е$0.03082468. През последните 24 часа BT365 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.03082476 до най-висока стойност $ 0.03145323, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BT365 е $ 0.04230719, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.01739058.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BT365 има промяна от -0.01% за последния час, -1.81% за 24 часа и +1.48% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BlockTrader365 (BT365)

Пазарна капитализация $ 3.08M$ 3.08M $ 3.08M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 3.08M$ 3.08M $ 3.08M Циркулиращо предлагане 100.00M 100.00M 100.00M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на BlockTrader365 е $ 3.08M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BT365 е 100.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.08M.