Информация за цената за BlockMind (BMIND) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.91% Промяна на цената (1д) +3.85% Промяна на цената (7д) -2.06% Промяна на цената (7д) -2.06%

Цената в реално време за BlockMind (BMIND) е--. През последните 24 часа BMIND се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BMIND е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BMIND има промяна от +0.91% за последния час, +3.85% за 24 часа и -2.06% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BlockMind (BMIND)

Пазарна капитализация $ 497.59K$ 497.59K $ 497.59K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 497.59K$ 497.59K $ 497.59K Циркулиращо предлагане 100.00B 100.00B 100.00B Общо предлагане 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на BlockMind е $ 497.59K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BMIND е 100.00B, като общото предлагане е 100000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 497.59K.