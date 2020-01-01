Токеномика на Blockchain Web Services (BWS) Открийте ключова информация за Blockchain Web Services (BWS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Blockchain Web Services (BWS) Blockchain Web Services (BWS) is an API-powered Blockchain Solutions Marketplace designed to empower developers to build and share intuitive blockchain applications—no Web3 expertise required. BWS is committed to bringing blockchain technology to the mass market with simplicity and confidence, eliminating the need to navigate native blockchain complexities. Guided by our principle, affectionately dubbed the 'Mom's Rule' (inclusive of dads, brothers, and sisters), we focus on creating user-friendly solutions that make blockchain accessible to everyone. Официален уебсайт: https://www.bws.ninja Бяла книга: https://docsend.com/view/tfgvn9n8k4k9yfsb Купете BWS сега!

Токеномика и анализ на цената за Blockchain Web Services (BWS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Blockchain Web Services (BWS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 100.15K $ 100.15K $ 100.15K Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 100.15K $ 100.15K $ 100.15K Рекорд за всички времена: $ 0.02443105 $ 0.02443105 $ 0.02443105 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00100145 $ 0.00100145 $ 0.00100145 Научете повече за цената на Blockchain Web Services (BWS)

Токеномика на Blockchain Web Services (BWS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Blockchain Web Services (BWS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BWS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BWS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BWS, разгледайте цената в реално време на токените BWS!

Прогноза за цената за BWS Искате ли да знаете какъв път може да поеме BWS? Нашата страница за прогноза за цената BWS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BWS сега!

