Токеномика на Blockchain Monster Hunt (BCMC) Открийте ключова информация за Blockchain Monster Hunt (BCMC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Blockchain Monster Hunt (BCMC) NFT and blockchain games have recently exploded in popularity. However, none of the games currently on the market truly embrace a fully decentralised ecosystem and complete on-chain experience, factors which should be the fundamental essence of blockchain gaming. Blockchain Monster Hunt (BCMH) is the world’s first multi-chain game that runs entirely on the blockchain itself. Inspired by Pokémon-GO,BCMH allows players to continuously explore brand new places on the blockchain to hunt and battle monsters. Each block on the blockchain is a unique digital space where a limited number of monsters (of the same DNA gene and rarity) may exist. Players and collectors can hunt or battle for a chance to capture these unique monsters and to earn coins. Официален уебсайт: https://bcmhunt.com/ Купете BCMC сега!

Токеномика и анализ на цената за Blockchain Monster Hunt (BCMC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Blockchain Monster Hunt (BCMC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 200.05K $ 200.05K $ 200.05K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 236.14M $ 236.14M $ 236.14M FDV (оценка при пълна реализация): $ 847.16K $ 847.16K $ 847.16K Рекорд за всички времена: $ 4.22 $ 4.22 $ 4.22 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00084716 $ 0.00084716 $ 0.00084716 Научете повече за цената на Blockchain Monster Hunt (BCMC)

Токеномика на Blockchain Monster Hunt (BCMC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Blockchain Monster Hunt (BCMC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BCMC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BCMC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BCMC, разгледайте цената в реално време на токените BCMC!

Прогноза за цената за BCMC Искате ли да знаете какъв път може да поеме BCMC? Нашата страница за прогноза за цената BCMC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BCMC сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!