Токеномика на Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Открийте ключова информация за Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) BCUG is the native governance and utility token of Blockchain Cuties Universe game that is going to be used for: Transactional operations – in-game currency for majority of existing mechanics and exclusive goods

Liquidity Providing

Gameplay farming – ability to earn tokens by performing meaningful actions within the game (true Play2Earn)

Staking and NFT based governance

Staking to mine two derivative tokens (Hero token and Political Power Token) Официален уебсайт: https://www.blockchaincuties.finance/ Купете BCUG сега!

Токеномика и анализ на цената за Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 9.89K $ 9.89K $ 9.89K Общо предлагане: $ 3.87M $ 3.87M $ 3.87M Циркулиращо предлагане: $ 691.06K $ 691.06K $ 691.06K FDV (оценка при пълна реализация): $ 55.39K $ 55.39K $ 55.39K Рекорд за всички времена: $ 19.51 $ 19.51 $ 19.51 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00500135 $ 0.00500135 $ 0.00500135 Текуща цена: $ 0.01431142 $ 0.01431142 $ 0.01431142 Научете повече за цената на Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG)

Токеномика на Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BCUG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BCUG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BCUG, разгледайте цената в реално време на токените BCUG!

Прогноза за цената за BCUG Искате ли да знаете какъв път може да поеме BCUG? Нашата страница за прогноза за цената BCUG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BCUG сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!