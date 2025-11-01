Информация за цената за BlockAI (BAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.134818 $ 0.134818 $ 0.134818 24-часов нисък $ 0.142074 $ 0.142074 $ 0.142074 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.134818$ 0.134818 $ 0.134818 24-часов висок $ 0.142074$ 0.142074 $ 0.142074 Рекорд за всички времена $ 1.5$ 1.5 $ 1.5 Най-ниска цена $ 0.061623$ 0.061623 $ 0.061623 Промяна на цената (1ч) -0.00% Промяна на цената (1д) +1.70% Промяна на цената (7д) +6.71% Промяна на цената (7д) +6.71%

Цената в реално време за BlockAI (BAI) е$0.137861. През последните 24 часа BAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.134818 до най-висока стойност $ 0.142074, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BAI е $ 1.5, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.061623.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BAI има промяна от -0.00% за последния час, +1.70% за 24 часа и +6.71% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BlockAI (BAI)

Пазарна капитализация $ 92.36K$ 92.36K $ 92.36K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 827.17K$ 827.17K $ 827.17K Циркулиращо предлагане 669.96K 669.96K 669.96K Общо предлагане 6,000,000.0 6,000,000.0 6,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на BlockAI е $ 92.36K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BAI е 669.96K, като общото предлагане е 6000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 827.17K.