Токеномика на Blobana pet (BLOB) Открийте ключова информация за Blobana pet (BLOB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Blobana pet (BLOB) Blobana: The Onchain Entity of Growth Blobana is a dynamic, decentralized being that thrives within the fabric of blockchain ecosystems, evolving with every interaction in the market. Designed to embody the life cycle of organic growth, Blobana redefines how we view digital entities in the Web3 space. Its existence is a vivid metaphor for adaptability, resilience, and expansion—qualities derived from the very transactions and market forces that fuel it. Официален уебсайт: https://blobanapet.com/ Бяла книга: https://blobana-whitepaper.gitbook.io/blob Купете BLOB сега!

Токеномика и анализ на цената за Blobana pet (BLOB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Blobana pet (BLOB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 51.79K $ 51.79K $ 51.79K Общо предлагане: $ 999.08M $ 999.08M $ 999.08M Циркулиращо предлагане: $ 999.08M $ 999.08M $ 999.08M FDV (оценка при пълна реализация): $ 51.79K $ 51.79K $ 51.79K Рекорд за всички времена: $ 0.02231444 $ 0.02231444 $ 0.02231444 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Blobana pet (BLOB)

Токеномика на Blobana pet (BLOB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Blobana pet (BLOB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BLOB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BLOB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BLOB, разгледайте цената в реално време на токените BLOB!

Прогноза за цената за BLOB Искате ли да знаете какъв път може да поеме BLOB? Нашата страница за прогноза за цената BLOB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BLOB сега!

