Токеномика на BLK2100 ($BLK) Открийте ключова информация за BLK2100 ($BLK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BLK2100 ($BLK) The coin is – A token which embodies one of the greatest index’s known to man, BLK2100 offers an investment opportunity like no other. With Blackrock buying up large supplies in crypto, it’s only a matter of time before BLK2100 takes over the crypto market. ($SPX) & (MSTR) have laid the fruits of their foundation and paved a pathway for $BLK to come through, we will gain the influence which Blackrock holds on the world. BLK2100 stands as a compelling asset for traders and crypto enthusiasts, providing a decentralized platform infused with a narrative of explosive growth. Официален уебсайт: https://blk2100.com/ Купете $BLK сега!

Токеномика и анализ на цената за BLK2100 ($BLK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BLK2100 ($BLK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 11.69K $ 11.69K $ 11.69K Общо предлагане: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Циркулиращо предлагане: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 11.69K $ 11.69K $ 11.69K Рекорд за всички времена: $ 0.187919 $ 0.187919 $ 0.187919 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00055646 $ 0.00055646 $ 0.00055646 Научете повече за цената на BLK2100 ($BLK)

Токеномика на BLK2100 ($BLK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BLK2100 ($BLK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $BLK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $BLK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $BLK, разгледайте цената в реално време на токените $BLK!

Прогноза за цената за $BLK Искате ли да знаете какъв път може да поеме $BLK? Нашата страница за прогноза за цената $BLK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $BLK сега!

