Информация за цената за Blitz (BLTZ) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.36% Промяна на цената (1д) -0.15% Промяна на цената (7д) -14.09% Промяна на цената (7д) -14.09%

Цената в реално време за Blitz (BLTZ) е--. През последните 24 часа BLTZ се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BLTZ е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BLTZ има промяна от +0.36% за последния час, -0.15% за 24 часа и -14.09% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Blitz (BLTZ)

Пазарна капитализация $ 75.27K$ 75.27K $ 75.27K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 75.27K$ 75.27K $ 75.27K Циркулиращо предлагане 1.56T 1.56T 1.56T Общо предлагане 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Blitz е $ 75.27K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BLTZ е 1.56T, като общото предлагане е 1555369000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 75.27K.