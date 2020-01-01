Токеномика на Blend (BLND) Открийте ключова информация за Blend (BLND), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Blend (BLND) Blend is a DeFi protocol that allows any entity to create or utilize an immutable lending market that fits its needs. It's similar to Morpho, but significantly more flexible with less governance dependance. It's built on the Stellar blockchain using their Soroban Smart Contract engine. Currently there are 3 lending pools that were created with Blend, an immutable Fixed USDC:XLM lending pool that allows users to lend or borrow USDC and XLM while using the other assets as collateral, a dao-managed lending pool that supports lending and borrowing USDC, EURC, XLM, and AQUA - this pool supports cross-collateralization, and finally a fixed-forex pool which supports a CDP protocol on Stellar. Официален уебсайт: https://www.blend.capital/ Бяла книга: https://docs.blend.capital/whitepaper/blend-whitepaper

Токеномика и анализ на цената за Blend (BLND) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Blend (BLND), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Общо предлагане: $ 67.14M $ 67.14M $ 67.14M Циркулиращо предлагане: $ 35.27M $ 35.27M $ 35.27M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.01M $ 3.01M $ 3.01M Рекорд за всички времена: $ 0.124556 $ 0.124556 $ 0.124556 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.03957851 $ 0.03957851 $ 0.03957851 Текуща цена: $ 0.04487605 $ 0.04487605 $ 0.04487605 Научете повече за цената на Blend (BLND)

Токеномика на Blend (BLND): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Blend (BLND) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BLND токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BLND токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BLND, разгледайте цената в реално време на токените BLND!

Прогноза за цената за BLND Искате ли да знаете какъв път може да поеме BLND? Нашата страница за прогноза за цената BLND съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BLND сега!

