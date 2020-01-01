Токеномика на BlazeX (BLAZEX) Открийте ключова информация за BlazeX (BLAZEX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BlazeX (BLAZEX) Our Bot is live t.me/BlazeXDeployerBot <- PRODUCT IS LIVE! CHECK. What is the project about? BlazeX is a bot available on Telegram that assists individuals in creating standard or customized contracts. This bot, known as @blazeXdeployerbot, manages every stage of the contract process, from inception to after the launch. What makes your project unique? BlazeX is a unique creation, offering numerous opportunities for developers to construct their projects. While it aids in the development of customized contracts, it also allows you to execute any functions via Telegram and transfer tokens to other wallets. Moreover, the bot includes marketing features. History of your project. We've successfully raised more than 230 BNB via PinkSale, and our launch was successful. Currently, we have 1400 holders, and we're seeing daily trading volumes exceeding a market cap of $1.3 million. Our community has grown to over 10,000 members, attracting a significant amount of attention. What’s next for your project? While our Telegram bot is already operational at t.me/BlazeXDeployerBot, we aren't stopping there. We're continually enhancing our bot with new features. Additionally, we're providing 40% of our revenue as shares to our holders. Future plans include marketing collaborations with partners, listing managers, and audit managers. Официален уебсайт: https://blazex.org/ Бяла книга: https://blazex.org/docs/whitepaper.pdf Купете BLAZEX сега!

Токеномика и анализ на цената за BlazeX (BLAZEX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BlazeX (BLAZEX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 120.23K $ 120.23K $ 120.23K Общо предлагане: $ 950.80M $ 950.80M $ 950.80M Циркулиращо предлагане: $ 950.80M $ 950.80M $ 950.80M FDV (оценка при пълна реализация): $ 120.23K $ 120.23K $ 120.23K Рекорд за всички времена: $ 0.0015049 $ 0.0015049 $ 0.0015049 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00012645 $ 0.00012645 $ 0.00012645 Научете повече за цената на BlazeX (BLAZEX)

Токеномика на BlazeX (BLAZEX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BlazeX (BLAZEX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BLAZEX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BLAZEX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BLAZEX, разгледайте цената в реално време на токените BLAZEX!

Прогноза за цената за BLAZEX Искате ли да знаете какъв път може да поеме BLAZEX? Нашата страница за прогноза за цената BLAZEX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BLAZEX сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!