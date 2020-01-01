Токеномика на BLAKE (BLAKE) Открийте ключова информация за BLAKE (BLAKE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BLAKE (BLAKE) WELCOME To TRON, DEGENS. Blake is a surreal, multimedia odyssey that delves into the subconscious mind of its enigmatic protagonist. Inspired by Matt Furie's distinctive art style, this project brings Blake's dreamlike world to life through a fusion of animation, video games, and interactive experiences. In Blake, users embark on a fantastical journey through a vibrant, ever-changing landscape of bizarre creatures, abstract architecture, and mind-bending puzzles. As they navigate this strange realm, they uncover clues about Blake's mysterious past and the forces that shape his reality. With its unique blend of art, storytelling, and interactivity, Blake invites users to immerse themselves in a world that is both mesmerizing and unsettling, challenging their perceptions and blurring the lines between reality and fantasy. Официален уебсайт: https://blaketrx.xyz/ Купете BLAKE сега!

Токеномика и анализ на цената за BLAKE (BLAKE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BLAKE (BLAKE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 32.57K $ 32.57K $ 32.57K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 32.57K $ 32.57K $ 32.57K Рекорд за всички времена: $ 0.00191219 $ 0.00191219 $ 0.00191219 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00001097 $ 0.00001097 $ 0.00001097 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на BLAKE (BLAKE)

Токеномика на BLAKE (BLAKE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BLAKE (BLAKE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BLAKE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BLAKE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BLAKE, разгледайте цената в реално време на токените BLAKE!

Прогноза за цената за BLAKE Искате ли да знаете какъв път може да поеме BLAKE? Нашата страница за прогноза за цената BLAKE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BLAKE сега!

