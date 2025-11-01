Информация за цената за blai (BLAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00109194 $ 0.00109194 $ 0.00109194 24-часов нисък $ 0.0013372 $ 0.0013372 $ 0.0013372 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00109194$ 0.00109194 $ 0.00109194 24-часов висок $ 0.0013372$ 0.0013372 $ 0.0013372 Рекорд за всички времена $ 0.01077165$ 0.01077165 $ 0.01077165 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.16% Промяна на цената (1д) +14.76% Промяна на цената (7д) -4.61% Промяна на цената (7д) -4.61%

Цената в реално време за blai (BLAI) е$0.00127496. През последните 24 часа BLAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00109194 до най-висока стойност $ 0.0013372, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BLAI е $ 0.01077165, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BLAI има промяна от -0.16% за последния час, +14.76% за 24 часа и -4.61% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за blai (BLAI)

Пазарна капитализация $ 988.09K$ 988.09K $ 988.09K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Циркулиращо предлагане 775.00M 775.00M 775.00M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на blai е $ 988.09K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BLAI е 775.00M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.27M.