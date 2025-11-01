Информация за цената за BladeSwap (BLADE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00099372 $ 0.00099372 $ 0.00099372 24-часов нисък $ 0.00104843 $ 0.00104843 $ 0.00104843 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00099372$ 0.00099372 $ 0.00099372 24-часов висок $ 0.00104843$ 0.00104843 $ 0.00104843 Рекорд за всички времена $ 0.207049$ 0.207049 $ 0.207049 Най-ниска цена $ 0.00068298$ 0.00068298 $ 0.00068298 Промяна на цената (1ч) +0.96% Промяна на цената (1д) +5.22% Промяна на цената (7д) -2.86% Промяна на цената (7д) -2.86%

Цената в реално време за BladeSwap (BLADE) е$0.00104557. През последните 24 часа BLADE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00099372 до най-висока стойност $ 0.00104843, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BLADE е $ 0.207049, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00068298.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BLADE има промяна от +0.96% за последния час, +5.22% за 24 часа и -2.86% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BladeSwap (BLADE)

Пазарна капитализация $ 100.76K$ 100.76K $ 100.76K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 192.91K$ 192.91K $ 192.91K Циркулиращо предлагане 96.18M 96.18M 96.18M Общо предлагане 184,125,827.600839 184,125,827.600839 184,125,827.600839

Текущата пазарна капитализация на BladeSwap е $ 100.76K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BLADE е 96.18M, като общото предлагане е 184125827.600839. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 192.91K.