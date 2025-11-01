Информация за цената за Blade (BLADE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.01087637 24-часов висок $ 0.01250425 Рекорд за всички времена $ 0.702613 Най-ниска цена $ 0.00579944 Промяна на цената (1ч) -0.44% Промяна на цената (1д) -4.93% Промяна на цената (7д) -11.77%

Цената в реално време за Blade (BLADE) е$0.01136908. През последните 24 часа BLADE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01087637 до най-висока стойност $ 0.01250425, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BLADE е $ 0.702613, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00579944.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BLADE има промяна от -0.44% за последния час, -4.93% за 24 часа и -11.77% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Blade (BLADE)

Пазарна капитализация $ 57.39K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.14M Циркулиращо предлагане 5.05M Общо предлагане 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Blade е $ 57.39K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BLADE е 5.05M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.14M.