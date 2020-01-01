Токеномика на BlackCoin (BLK) Открийте ключова информация за BlackCoin (BLK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BlackCoin (BLK) BlackCoin started of as a Proof of Work coin but has evolved to a unique version of Proof of Stake. Wallet users can unlock wallet for staking only. BlackCoin features the following specifications: Extremely secure: Among first with fix on SSL heartbeat, Transaction malleability, BIP66

The probability to sign a block and the block reward does not depend on coinage (anymore).

Recommended confirmations: 10, maturity: 500

Minimum transaction fee: 0.0001 BLK

Defined block time target: 64 seconds

Max reorganization depth: 500 blocks

Inflation: about 0.95%.

PoS block reward: 1.5 BLK + fees

The accumulated reward is proportional to the total balance and the time of staking. 24/7 staking at current network weight leads to an expected reward ratio (interest rate) of about 5%.

Токеномика на BlackCoin (BLK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BlackCoin (BLK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BLK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BLK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BLK, разгледайте цената в реално време на токените BLK!

