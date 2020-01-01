Токеномика на Black Lemon AI (LEMON) Открийте ключова информация за Black Lemon AI (LEMON), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Black Lemon AI (LEMON) At Black Lemon, we believe in transforming the decentralized finance (DeFi) landscape through cutting-edge technology. Our mission is to empower liquidity providers with advanced AI-driven tools that enhance Automated Market Making (AMM) strategies, optimize performance, and reduce risks. Our state-of-the-art AI algorithms analyze vast datasets to forecast price movements and market trends. By leveraging machine learning, we help liquidity providers make informed decisions about when and where to allocate their assets. Официален уебсайт: https://blacklemon.ai/

Токеномика и анализ на цената за Black Lemon AI (LEMON) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Black Lemon AI (LEMON), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.42K Общо предлагане: $ 6.41M Циркулиращо предлагане: $ 6.41M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.42K Рекорд за всички времена: $ 0.08065 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0.00053261

Токеномика на Black Lemon AI (LEMON): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Black Lemon AI (LEMON) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LEMON токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LEMON токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LEMON, разгледайте цената в реално време на токените LEMON!

