Информация за Black Devil (ANGLERFISH) An anglerfish was spotted surfacing in Tenerife this week. This was reportedly the first time the six-inch deep-sea dweller had been observed so close to the surface. Unfortunately, the tiny "sea devil" didn't survive its ascent, but its brief appearance still left scientists in awe. A Community formed and made a tribute token. Different people with different skills have come together to make it what it is now. Официален уебсайт: https://anglerfishsol.com/ Купете ANGLERFISH сега!

Токеномика и анализ на цената за Black Devil (ANGLERFISH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Black Devil (ANGLERFISH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 91.03K $ 91.03K $ 91.03K Общо предлагане: $ 999.32M $ 999.32M $ 999.32M Циркулиращо предлагане: $ 999.32M $ 999.32M $ 999.32M FDV (оценка при пълна реализация): $ 91.03K $ 91.03K $ 91.03K Рекорд за всички времена: $ 0.00936291 $ 0.00936291 $ 0.00936291 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00008444 $ 0.00008444 $ 0.00008444 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Black Devil (ANGLERFISH)

Токеномика на Black Devil (ANGLERFISH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Black Devil (ANGLERFISH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ANGLERFISH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ANGLERFISH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ANGLERFISH, разгледайте цената в реално време на токените ANGLERFISH!

