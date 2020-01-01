Токеномика на Black Agnus (FTW) Открийте ключова информация за Black Agnus (FTW), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Black Agnus (FTW) Black Agnus Token (FTW) is a revolutionary cryptocurrency project that combines the viral energy of meme culture with the transformative power of decentralized finance (DeFi). Designed to be both a fun and rewarding experience for its holders, Black Agnus aims to break the mold of traditional meme tokens by providing real-world financial utility while maintaining the light-hearted spirit of the internet’s most beloved memes. With a total supply of 10,000,000,000,000 FTW, Black Agnus is set to be a widely accessible token, fostering a strong and engaged community. Whether you’re a seasoned crypto enthusiast or a newcomer drawn in by the appeal of memes, Black Agnus offers something for everyone. Официален уебсайт: https://black-agnus.org/ Бяла книга: https://black-agnus.org/whitepaper/ Купете FTW сега!

Токеномика и анализ на цената за Black Agnus (FTW) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Black Agnus (FTW), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 213.12K $ 213.12K $ 213.12K Общо предлагане: $ 60.00T $ 60.00T $ 60.00T Циркулиращо предлагане: $ 60.00T $ 60.00T $ 60.00T FDV (оценка при пълна реализация): $ 213.12K $ 213.12K $ 213.12K Рекорд за всички времена: $ 0.00277254 $ 0.00277254 $ 0.00277254 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Black Agnus (FTW)

Токеномика на Black Agnus (FTW): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Black Agnus (FTW) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FTW токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FTW токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FTW, разгледайте цената в реално време на токените FTW!

Прогноза за цената за FTW Искате ли да знаете какъв път може да поеме FTW? Нашата страница за прогноза за цената FTW съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FTW сега!

