Информация за BKOKFi (BKOK) Launched on September 15, 2024, by a team located in Singapore, BKOK is a smart contract featuring three distinct liquidity pools. First Liquidity Pool: BKOK/BNB Engage in standard trading with BNB, enhanced by an automatic burn mechanism that increases its value by 0.25% per hour (6% per day). Second Liquidity Pool: BKOK/USDT Participate in standard trading with USDT and capitalize on arbitrage opportunities by leveraging the price discrepancies between the BKOK/USDT and BKOK/BNB pools. Third Liquidity Pool: BKOK Assurance Pool This pool is designed to protect investors' capital by limiting downside risk. It is exclusively for the benefit of holders, with the price of BKOK in this pool appreciating over time. Transactions in this pool are limited to sell trades, and BNB accumulates as time progresses. Investors can rest assured that liquidity will always be available. When investments are liquidated through this channel, tokens are burned, contributing to the price increase of both the BKOK/BNB and BKOK/USDT pools. Официален уебсайт: https://bkokfi.com Бяла книга: https://blackrock.gitbook.io/blackrock Купете BKOK сега!

Токеномика и анализ на цената за BKOKFi (BKOK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BKOKFi (BKOK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 368.88K $ 368.88K $ 368.88K Общо предлагане: $ 5.90M $ 5.90M $ 5.90M Циркулиращо предлагане: $ 5.90M $ 5.90M $ 5.90M FDV (оценка при пълна реализация): $ 368.88K $ 368.88K $ 368.88K Рекорд за всички времена: $ 1.94 $ 1.94 $ 1.94 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.03561185 $ 0.03561185 $ 0.03561185 Текуща цена: $ 0.062484 $ 0.062484 $ 0.062484 Научете повече за цената на BKOKFi (BKOK)

Токеномика на BKOKFi (BKOK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BKOKFi (BKOK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BKOK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BKOK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BKOK, разгледайте цената в реално време на токените BKOK!

Прогноза за цената за BKOK Искате ли да знаете какъв път може да поеме BKOK? Нашата страница за прогноза за цената BKOK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BKOK сега!

