Токеномика на Bizzy by Virtuals (BIZ) Открийте ключова информация за Bizzy by Virtuals (BIZ), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за Bizzy by Virtuals (BIZ) Bizzy is the AI engine behind Buzzing — a social media platform built on permissionless, AI-driven prediction markets. Buzzing was also awarded 3rd place at the Virtuals Global Hackathon. Prediction markets let people trade on the likelihood of future events, much like trading stocks. With real money on the line, they tap into collective intelligence and often outperform traditional social media speculation. But prediction markets still face serious friction. Placing a bet often requires deep research, yet users lack the tools and insights available in traditional finance. The topics people care about are fast-moving and diverse — but creating corresponding prediction markets and securing reliable oracle support is still a heavy lift. Bizzy changes all that. It analyzes data, surfaces insights, and helps users make smarter bets. As an AI copilot, Bizzy also assists users in creating new markets, providing oracle support for resolution, and bootstrapping liquidity — making it easier to turn any topic into a tradable conversation. Официален уебсайт: https://www.buzzing.club/ Купете BIZ сега!

Токеномика и анализ на цената за Bizzy by Virtuals (BIZ) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bizzy by Virtuals (BIZ), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 956.52K $ 956.52K $ 956.52K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 956.52K $ 956.52K $ 956.52K Рекорд за всички времена: $ 0.02075262 $ 0.02075262 $ 0.02075262 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00095878 $ 0.00095878 $ 0.00095878 Научете повече за цената на Bizzy by Virtuals (BIZ)

Токеномика на Bizzy by Virtuals (BIZ): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bizzy by Virtuals (BIZ) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BIZ токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BIZ токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BIZ, разгледайте цената в реално време на токените BIZ!

Прогноза за цената за BIZ Искате ли да знаете какъв път може да поеме BIZ? Нашата страница за прогноза за цената BIZ съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BIZ сега!

