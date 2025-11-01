Информация за цената за BizAuto (BIZA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00015498 24-часов нисък $ 0.00021852 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.0324594 Най-ниска цена $ 0.00002802 Промяна на цената (1ч) -2.15% Промяна на цената (1д) -1.11% Промяна на цената (7д) +5.97%

Цената в реално време за BizAuto (BIZA) е$0.00019077. През последните 24 часа BIZA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00015498 до най-висока стойност $ 0.00021852, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BIZA е $ 0.0324594, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00002802.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BIZA има промяна от -2.15% за последния час, -1.11% за 24 часа и +5.97% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BizAuto (BIZA)

Пазарна капитализация $ 636.49K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 735.13K Циркулиращо предлагане 3.29B Общо предлагане 3,800,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на BizAuto е $ 636.49K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BIZA е 3.29B, като общото предлагане е 3800000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 735.13K.