БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Bitty Baby днес е 0.00001564 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BITBABY към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BITBABY в MEXC сега.Цената в реално време на Bitty Baby днес е 0.00001564 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BITBABY към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BITBABY в MEXC сега.

Повече за BITBABY

BITBABYценова информация

Какво представлява BITBABY

Официален уебсайт на BITBABY

Токеномика на BITBABY

BITBABY ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Bitty Baby Лого

Bitty Baby цена (BITBABY)

Не се намира в списъка

1 BITBABY към USD - цена в реално време:

--
----
+4.60%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Bitty Baby (BITBABY) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:28:38 (UTC+8)

Информация за цената за Bitty Baby (BITBABY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00001494
$ 0.00001494$ 0.00001494
24-часов нисък
$ 0.00001595
$ 0.00001595$ 0.00001595
24-часов висок

$ 0.00001494
$ 0.00001494$ 0.00001494

$ 0.00001595
$ 0.00001595$ 0.00001595

$ 0.00042678
$ 0.00042678$ 0.00042678

$ 0.00001468
$ 0.00001468$ 0.00001468

-1.10%

+4.67%

-14.50%

-14.50%

Цената в реално време за Bitty Baby (BITBABY) е$0.00001564. През последните 24 часа BITBABY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001494 до най-висока стойност $ 0.00001595, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BITBABY е $ 0.00042678, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001468.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BITBABY има промяна от -1.10% за последния час, +4.67% за 24 часа и -14.50% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Bitty Baby (BITBABY)

$ 15.64K
$ 15.64K$ 15.64K

--
----

$ 15.64K
$ 15.64K$ 15.64K

999.97M
999.97M 999.97M

999,972,533.655442
999,972,533.655442 999,972,533.655442

Текущата пазарна капитализация на Bitty Baby е $ 15.64K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BITBABY е 999.97M, като общото предлагане е 999972533.655442. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 15.64K.

История на цените за Bitty Baby (BITBABY) USD

През днешния ден промяната в цената на Bitty Baby към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Bitty Baby към USD беше $ -0.0000097142.
През последните 60 дни промяната в цената на Bitty Baby към USD беше $ -0.0000130384.
През последните 90 дни промяната в цената на Bitty Baby към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+4.67%
30 дни$ -0.0000097142-62.11%
60 дни$ -0.0000130384-83.36%
90 дни$ 0--

Какво е Bitty Baby (BITBABY)

Meet Bitty Baby 🍼 The cutest baby Bitcoin mascot bringing pure meme energy to the blockchain! Born to pump, fueled by diapers and diamond hands 💎 ✋Get in early, because this baby’s first steps are straight to the moon.

Designed for growth and community. A fair launch with no team allocation, fully powered by memes and holders. Every buy and sell supports liquidity and marketing to keep Bitty Baby strong, stable, and ready to moon

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Bitty Baby (BITBABY) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Bitty Baby (USD)

Колко ще струва Bitty Baby (BITBABY) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Bitty Baby (BITBABY) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Bitty Baby.

Проверете прогнозата за цената за Bitty Baby сега!

BITBABY към местни валути

Токеномика на Bitty Baby (BITBABY)

Разбирането на токеномиката на Bitty Baby (BITBABY) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените BITBABY сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Bitty Baby (BITBABY)

Колко струва Bitty Baby (BITBABY) днес?
Цената в реално време на BITBABY в USD е 0.00001564 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на BITBABY към USD?
Текущата цена на BITBABY към USD е $ 0.00001564. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Bitty Baby?
Пазарната капитализация за BITBABY е $ 15.64K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на BITBABY?
Циркулиращото предлагане на BITBABY е 999.97M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на BITBABY?
BITBABY постигна ATH цена от 0.00042678 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на BITBABY?
BITBABY достигна ATL цена от 0.00001468 USD.
Какъв е обемът на търговията на BITBABY?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за BITBABY е -- USD.
Ще се повиши ли BITBABY тази година?
BITBABY може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за BITBABY за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:28:38 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Bitty Baby (BITBABY)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,545.58
$109,545.58$109,545.58

-0.61%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,851.86
$3,851.86$3,851.86

-0.23%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02867
$0.02867$0.02867

-10.90%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.03
$187.03$187.03

-0.60%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,851.86
$3,851.86$3,851.86

-0.23%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,545.58
$109,545.58$109,545.58

-0.61%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.03
$187.03$187.03

-0.60%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5100
$2.5100$2.5100

-0.55%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,086.72
$1,086.72$1,086.72

+0.21%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000741
$0.0000741$0.0000741

+48.20%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09678
$0.09678$0.09678

+867.80%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000621
$0.000621$0.000621

+210.50%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0041
$0.0041$0.0041

+64.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000105
$0.00000105$0.00000105

+64.06%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.7850
$0.7850$0.7850

+52.51%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00027
$0.00027$0.00027

+50.00%