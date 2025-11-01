Информация за цената за Bitty Baby (BITBABY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001494 $ 0.00001494 $ 0.00001494 24-часов нисък $ 0.00001595 $ 0.00001595 $ 0.00001595 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001494$ 0.00001494 $ 0.00001494 24-часов висок $ 0.00001595$ 0.00001595 $ 0.00001595 Рекорд за всички времена $ 0.00042678$ 0.00042678 $ 0.00042678 Най-ниска цена $ 0.00001468$ 0.00001468 $ 0.00001468 Промяна на цената (1ч) -1.10% Промяна на цената (1д) +4.67% Промяна на цената (7д) -14.50% Промяна на цената (7д) -14.50%

Цената в реално време за Bitty Baby (BITBABY) е$0.00001564. През последните 24 часа BITBABY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001494 до най-висока стойност $ 0.00001595, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BITBABY е $ 0.00042678, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001468.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BITBABY има промяна от -1.10% за последния час, +4.67% за 24 часа и -14.50% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Bitty Baby (BITBABY)

Пазарна капитализация $ 15.64K$ 15.64K $ 15.64K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 15.64K$ 15.64K $ 15.64K Циркулиращо предлагане 999.97M 999.97M 999.97M Общо предлагане 999,972,533.655442 999,972,533.655442 999,972,533.655442

Текущата пазарна капитализация на Bitty Baby е $ 15.64K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BITBABY е 999.97M, като общото предлагане е 999972533.655442. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 15.64K.