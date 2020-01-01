Токеномика на BITT (BITT) Открийте ключова информация за BITT (BITT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BITT (BITT) BITT is an ERC20 token built to reward holders and community members through fun and unique utility. BITT is constantly evolving to further benefit holders. Investors can earn rewards by interacting with BITT social platforms, as well as holding, staking, and spending BITT. Holders also receive discounts on branded BITT tools such as the Bitswap DEX aggregator and exchange. BITT's deflationary instrument is activated whenever BITT is used to purchase an NFT on the Bitswap platform. The project seeks to be inclusive of all members of the diverse crypto space through social integrations. Existing communities can incorporate BITT into their Discord or Telegram servers with the TIP.CC bot. Официален уебсайт: https://www.bittoken.club/ Купете BITT сега!

Токеномика и анализ на цената за BITT (BITT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BITT (BITT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 70.19K $ 70.19K $ 70.19K Общо предлагане: $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M Циркулиращо предлагане: $ 9.70M $ 9.70M $ 9.70M FDV (оценка при пълна реализация): $ 303.94K $ 303.94K $ 303.94K Рекорд за всички времена: $ 0.652968 $ 0.652968 $ 0.652968 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00028633 $ 0.00028633 $ 0.00028633 Текуща цена: $ 0.00723659 $ 0.00723659 $ 0.00723659 Научете повече за цената на BITT (BITT)

Токеномика на BITT (BITT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BITT (BITT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BITT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BITT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BITT, разгледайте цената в реално време на токените BITT!

Прогноза за цената за BITT Искате ли да знаете какъв път може да поеме BITT? Нашата страница за прогноза за цената BITT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

