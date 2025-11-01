Информация за цената за bitSmiley (SMILE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00159622 $ 0.00159622 $ 0.00159622 24-часов нисък $ 0.00192966 $ 0.00192966 $ 0.00192966 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00159622$ 0.00159622 $ 0.00159622 24-часов висок $ 0.00192966$ 0.00192966 $ 0.00192966 Рекорд за всички времена $ 0.472158$ 0.472158 $ 0.472158 Най-ниска цена $ 0.00150205$ 0.00150205 $ 0.00150205 Промяна на цената (1ч) -0.00% Промяна на цената (1д) -8.25% Промяна на цената (7д) -42.31% Промяна на цената (7д) -42.31%

Цената в реално време за bitSmiley (SMILE) е$0.00161305. През последните 24 часа SMILE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00159622 до най-висока стойност $ 0.00192966, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SMILE е $ 0.472158, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00150205.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SMILE има промяна от -0.00% за последния час, -8.25% за 24 часа и -42.31% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за bitSmiley (SMILE)

Пазарна капитализация $ 39.45K$ 39.45K $ 39.45K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 338.74K$ 338.74K $ 338.74K Циркулиращо предлагане 24.46M 24.46M 24.46M Общо предлагане 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на bitSmiley е $ 39.45K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SMILE е 24.46M, като общото предлагане е 210000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 338.74K.